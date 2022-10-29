Назва свята походить зовсім не від "hell" ("пекло"). Halloween – це скорочення фрази з англійської мови "All hallows ween", що в перекладі означає "надвечір'я усіх святих". Хоч тенденцію відзначати Геловін перебрали українці, однак в багатьох воно викликає неоднозначні емоції, зазначає 24 канал.

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Історія та значення Геловіну

Геловін почали відзначати близько 2000 років тому. Його започаткували не американці, як багато хто вважає, а кельтські племена, які мешкали на території нинішньої Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Франції. У ніч на 1 листопада вони вшановували «бога Мертвих», який згідно з легендою вирішував куди мають потрапити людські душі після смерті.

Також у них існувало давнє язичницьке свято "Самайн", що в перекладі означає "останній місяць осені". Це свято знаменувало закінчення літньої пори року і початок темної, зимової пори року. Кельти вірили, що нечисть цієї ночі активізовує всі свої сили. І для того, щоб відвести від себе злих духів й бути непоміченими, вони вбиралися у страшні костюми й вирізали різні гримаси на гарбузах.

Геловін 2022: традиції в Україні й чи варто святкувати / Фото Canva

У період Середньовіччя 1 листопада церква почала відзначали "День Всіх Святих", вшановуючи тих святих, які не мали "іменних днів" у релігійному календарі протягом року. Церква не випадково обрала таку дату, адже так вона намагалася покінчити з язичницькими традиціями та ритуалами.

Однак, у народі цей день все так же символізує перехід між двома світами. Саме тому люди по всьому світу вбираються в костюми міфічних істот: відьом, вампірів, привидів і запалюють вогні, намагаючись відлякати нечисту силу. А ось звичай робити ліхтарі з гарбуза зародився саме в Америці, бо стародавні кельти у своїх обрядах використовували лише ліхтарі з ріпи.

Традиції святкування Геловіну в Україні

Хоч святкування Геловіну активно завойовує увесь світ, у нашій країні до цієї події ставляться з обачністю. За традицією 1 листопада українці присвячують пам'яті померлих рідних. У цей час люди відвідують храми, запалюють свічки й моляться за упокій тих близьких, які вже відійшли у вічність. Також йдуть на цвинтарі, де відбуваються поминальні служби, а священники ходять до могил і кроплять водою.

Геловін – це здебільшого про маркетинг, адже недарма воно є другим святом за фінансовим показником у США. Адже страх це те, що вміло та продумано використовують маркетологи у своїй рекламі.

Як святкують Геловін в Україні / Фото Pexels

Оскільки Геловін у нас припадає на осінню пору року, то часто українці випікають різні пироги та солодощі із яблук, гарбуза, горіхів та меду. Популярними є яблука, политі сиропом. Також готують цукерки у формі черепів, привидів чи гарбузів, а ще роблять «мавпячі горішки», які складаються з арахісу у кунжуті та зі згущеного молока.

У костюмах на Геловін переважають чорні та помаранчеві кольори, Зазичай підлітки та молодь переодягаються у лякливі образи: привида, скелета чи кажана. А от прихильники унікальних карнавальних костюмів одягаються у телезірок, персонажів з коміксів чи фільмів жахів.