Дата святкування була обраною не випадково, адже у стародавні часи кельти починали відлік нового року з 31 жовтня на 1 листопада. Вони вірили, що у цей переломний час відкриваються невидимі «двері» між світом мертвих і живих, зазначає 24 канал.

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Походження свята Геловін

Геловін походить від стародавнього язичницького свята "Самайна", яке відзначали в останній день жовтня древні кельти, що жили на території сучасної Британії. За переказами цей день вважався містичним, тому що душі померлих на деякий час поверталися додому.

Щоб їх відлякати почали ставити на підвіконня картоплю чи ріпу із вирізаними очима й палаючою свічкою всередині. Пізніше почали вирізати гарбуз, а в 16 столітті з'явилася традиція переодягатися в страхітливі костюми потойбічних істот й ходити по домівках і просити солодощі.

Значення свята Геловіну в Україні та світі / Фото "Pexel"

Традиції святкування Геловіну в Україні

В Україні існує доволі поширене несприйняття Геловіну, адже церква та багато християн вважають це свято язичницьким днем та доволі "сатанинським". В Україні більше поширене святкування Дня усіх святих, яке прийшло на заміну Геловіну після прийняти християнства. Традиційно люди відвідують могили своїх рідних й запалюються свічки. Також у цей день церква вшановує пам'ять померлих, які віддали своє життя за християнську віру.

Традиції святкування Геловіну в Європі

Ірландія вважається батьківщиною Геловіну. Саме там почали вирізати з картоплі чи ріпи невід'ємний атрибут цього свята – Джека-ліхтаря. У теперішній час ірландці вирізають світильних із гарбуза й вдягають моторошні костюми. Вони влаштовують різні фестивалі, грають в ігри й готують традиційні страви з картопляного пюре або капусти браунколь.

У Франції заведено готувати незвичайні страви: печиво у вигляді скелетів, шоколадне павутиння, цукерки у формі черепів та різні закуски й супи в геловінському стилі.

Як відзначають Геловін в Україні та Європі / Фото "Canva"

У Німеччині проводять фестиваль гарбузів. Також окрім костюмованих вечірок люди їдуть до замку Франкенштейна, який знаходиться в місті Дармштадт, щоб подивитися на привид хазяїна дому.

В Англії перестали відзначати Геловін, коли почала поширюватися протестантська Реформація Мартіна Лютера. Протестанти не бажали слідувати язичницьким звичаям, тож в англійців з'явився сій аналог свята Геловіну – народе свято під назвою "Ніч Гая Фокса", яке відзначають 5 листопада. У цей день запускають феєрверки й запалюють масштабні багаття, на яких спалюють опудало Гая Фокса, який у 1605 році зробив невдалу спробу підірвати будівлю парламенту.

У Шотландії, окрім звичних традицій, існує звичай у ніч на Геловін смажити на розігрітій сковорідці каштани. Якщо вони голосно тріскатимуться та розламаються, то найближчим не варто очікувати весілля з коханою людиною, а якщо вони будуть тихо смажитися, то відносини з партнером мають розвиватися помірно й без неприємних сюрпризів.