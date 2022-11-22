Легко і без зусиль: як випрати пухові подушки у машинці

Спальні подушки треба прати регулярно, та ручне очищення може зайняти багато часу та зусиль. Та є хороша новина- подушки можна випрати в машинці.

24 канал з'ясував, як можна, не докладаючи зусиль, безпечно та ефективно очистити подушки у пральній машинці.

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Як випрати подушки у пралці

Подушки з пір'я та пуху можна випрати у машинному режимі, не ризикуючи, що вони зіпсуються чи наповнювач зіб'ється в клубки.

У першу чергу варто звернути увагу на те, що пух у будь-якій подушці має неприємну звичку зкотуватися та збиватися під час намокання. Тому, щоб подушка далі тримала форму та не деформувалася, варто покласти у пральну машинку кілька тенісних чи гумових м'ячиків – вони розіб'ють пух, який збився у купу та допоможуть розрівняти його під час прання у машинці.

Як прати подушки в машинці / Фото Unsplash

Прати подушки в машинці можна за допомогою делікатного режиму.

Як позбутися запаху у подушках

Прати пухові та пір'яні подушки варто не більш ніж 30 – 40 градусів. У гіршому випадку подушки будуть збігатися та втратять форму.

Пух та перо може дуже добре вбирати запахи, тому до прання можна додавати ароматичні добавки, які освіжать подушки та зроблять їх запашними.

Щоб позбутися запаху в подушках, достатньо додати до барабану машинки кілька крапель ефірнихх олій. Для цього підійдуть як солодкі фруктові аромати, так і хвойні – ці запахи допомагають заснути.