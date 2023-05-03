Ефективно та недорого: як використати оцет у догляді за рослинами

Оцет використовують у різних випадках: у прибиранні, у чистці побутового приладдя і навіть у догляді за насадженнями. Важливо знати, як правильно використати оцет у догляді за рослинами.

Оцет – гарний помічник для багатьох господинь. Ним можна і почистити побутові прилади, і позбутися жирних плям, і навіть підживити насадження. А от як саме використати оцет у догляді за рослинами – розповість 24 Канал.

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Використання оцту у догляді за рослинами

Оцет – це ефективний засіб для догляду за рослинами. Він має багато корисних властивостей, в тому числі можна використати у певних випадках.

Засіб для боротьби з бур'янами. Потрібно змішати оцет з водою у пропорції 1:1 та нанести на бур'яни або на їх коріння. Оцет допоможе висушити бур'ян та знищити його.



Кропива / Фото Crafta.ua

Засіб для свіжості квітів . Варто додати до вази з водою 2 столові ложки оцту та 1 столову ложку цукру. Цей розчин допоможе зберегти свіжість та здоровий вигляд квітів.

. Варто додати до вази з водою 2 столові ложки оцту та 1 столову ложку цукру. Цей розчин допоможе зберегти свіжість та здоровий вигляд квітів. Засіб для боротьби зі шкідниками. Вносимо 2-3 столові ложки оцту до 1 літра води та розпиляємо розчин на листя рослин. Це допоможе знищити шкідників та захистити рослини від їх атак.



Обприскуємо рослини / Фото Газета "Затишок"

Засіб для підживлення рослин. Щоб приготувати такий розчин, треба додати 1-2 столові ложки оцту до 4 літрів води та полити ним землю під рослинами. Оцет допоможе збільшити кислотність ґрунту та підняти рівень поживних речовин.



Поливаємо квіти / Фото Земляк