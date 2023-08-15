Лимонна кислота – це той засіб, який зміцнює здоров'я рослин. А ще покращує їхній зовнішній вигляд. Вона володіє й іншими перевагами щодо рослин. Детальніше – розкаже 24 Канал.

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Лимонна кислота для рослин: застосування

Лимонною кислотою радять підживлювати різні овочі. Наприклад, огірки, помідори, перці, часник. Для підгодівлі потрібно приготувати розчин. Візьміть 1 столову ложку кислоти та розведіть її у 10 літрах води.

Після того можете використовувати. Підливати кожен кущ треба по 1 літру розчину. Проводять процедуру 1 раз у десять днів. Лимонна кислота живить саджанці корисними речовинами, тож кількість плодів буде більшою.



Підживлення рослин / Фото Prosto Way

Лимонну кислоту додають до води, аби пом'якшити її. Адже вона з-під крана зазвичай доволі жорстка. А такий склад спричиняє хлороз в кімнатних рослин – обмежене вироблення хлорофілу. Тож корисні речовини через це рослини будуть поглинати гірше.

Якщо поливати такою водою, на землі може з'являтися шкірка, через яку до рослин гірше потраплятиме кисень . Це провокує різні захворювання.

. Це провокує різні захворювання. Аби розв'язати таку проблему, варто внести до води трохи лимонної кислоти перед кожним поливом.



Розведена лимонна кислота / Фото Dreamstime

Кислота на основі лимонів добре підійде для підкислення землі. Але тут важливо пам'ятати, що це треба робити тим рослинам, яким підходить кислий ґрунт. Необхідно внести половину чайної ложечки на кілька літрів води. Краще поливати саджанці з лійки.