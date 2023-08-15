Лимонная кислота – это то средство, которое укрепляет здоровье растений. А еще улучшает их внешний вид. Она обладает и другими преимуществами в отношении растений. Детальнее – расскажет 24 Канал.

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Лимонная кислота для растений: применение

Лимонной кислотой советуют подкармливать разные овощи. К примеру, огурцы, помидоры, перцы, чеснок. Для прикормки нужно приготовить раствор. Возьмите 1 столовую ложку кислоты и разведите в 10 литрах воды.

После этого можете использовать. Подливать каждый куст нужно по 1 литру раствора. Проводят процедуру 1 раз в 10 дней. Лимонная кислота питает саженцы полезными веществами, поэтому количество плодов будет больше.



Подкормка растений / Фото Prosto Way

Лимонная кислота добавляют в воду, чтобы смягчить ее. Ведь она из-под крана обычно достаточно жесткая. А такой состав вызывает хлороз у комнатных растений – ограниченная выработка хлорофилла. Поэтому полезные вещества из-за этого растения будут поглощать хуже.

Если поливать такой водой, на земле может появляться кожура, из-за которой к растениям хуже будет попадать кислород . Это провоцирует разные заболевания.

. Это провоцирует разные заболевания. Чтобы решить эту проблему, следует внести в воду немного лимонной кислоты перед каждым поливом.



Разведенная лимонная кислота / Фото Dreamstime

Кислота на основе лимонов хорошо подойдет для подкисления земли. Но здесь важно помнить, что это нужно делать тем растениям, которым подходит кислая почва. Необходимо внести половину чайной ложечки на несколько литров воды. Лучше поливать саженцы из лейки.