Если вы хотите иметь хороший газон – нужно учесть определенные нюансы. Ведь иногда на нем появляются коричневые пятна. Узнаем, что делать в такой ситуации.

Такой Не сажайте эти цветы у лилий, потому что они их заглушат.

Уход за газоном: типичные ошибки

Нередко пятна на газоне появляются из-за того, что вы подстригаете траву очень коротко. Это влечет за собой скальпирование – то есть, травы становится очень мало и это выглядит неприглядно.

Не стригите траву коротко, чтобы избежать такой ситуации. Летом делайте это 1 раз в неделю, если есть необходимость – каждые 2 недели. Важно, чтобы он был сух перед стрижкой.



Стрижка газона / Фото Renesans Style

Проблемы с травой возникают из-за нее неправильную подкормку. Не нужно вносить избыточное количество подкормок, потому что это вредит газону. Именно поэтому могут возникать желтые или коричневые пятна.

Стоит следить за поливом, чтобы газон не пересыхал. В то же время важно соблюдать меру, чтобы не было гниения.

В летнее время лучше не заниматься кошением травы днем, когда солнце максимально припекает. Трава может отрицательно откликнуться на такие действия, поэтому рекомендуется подстригать его утром или вечером.

Чем подкормить газон летом

Лучший вариант – азотсодержащие удобрения. Такие вещества будут контролировать рост травы, чувствительной к жаре. Оптимально подкормить газон мочевиной, поскольку это повышает стойкость к сухости.



Мочевина / Фото "Господин Фермер"

Органическая подкормка – отличная идея для удобрения травы, особенно компост. Натуральные вещества обогащают землю пользой, поэтому среда газона становится лучше.



Компост / Фото "Агромаркет"

Сульфат аммония – то, что нужно газону в летнее время. В нем содержится немало азота и серы. Сульфат аммония улучшает состояние травы и снижает кислотность.



Сульфат аммония / Фото Grossdorf