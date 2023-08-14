Якщо ви хочете мати гарний газон – треба врахувати певні нюанси. Адже іноді на ньому з'являються коричневі плями. Дізнаймося, що робити у такій ситуації.

Отакої Не садіть ці квіти біля лілій, бо вони їх заглушать

Догляд за газоном: типові помилки

Нерідко плями на газоні з'являються через те, що ви підстригаєте траву дуже коротко. Це спричиняє скальпування – тобто, трави стає дуже мало й це має непривабливий вигляд.

Тож не стрижіть траву коротко, аби уникнути такої ситуації. Влітку робіть це 1 раз на тиждень, якщо є потреба – кожні 2 тижні. Важливо, аби він був сухий перед підстриганням.



Стрижка газону / Фото Renesans Style

Проблеми з травою виникають через її неправильну підгодівлю. Не треба вносити надмірну кількість підживлень, бо це шкодить газону. Якраз через це можуть виникати жовті або коричневі плями.

Варто слідкувати за поливом, аби газон не пересихав. Водночас важливо зберігати міру, аби не було гниття.

У літню пору краще не займатися косінням трави вдень, коли сонце максимально припікає. Трава може негативно відгукнутися на такі дії, тому рекомендується підстригати її вранці чи ввечері.

Чим підживити газон влітку

Найкращий варіант – азотовмісні добрива. Такі речовини контролюватимуть ріст трави, яка чутлива до спеки. Оптимально підгодувати газон сечовиною, оскільки це підвищує стійкість до сухості.



Сечовина / Фото "Пан Фермер"

Органічне підживлення – чудова ідея для удобрення трави, особливо компост. Натуральні речовини збагачують землю користю, тож середовище газону стає кращим.



Компост / Фото "Агромаркет"

Сульфат амонію – те, що потрібно газону в літню пору. У ньому міститься чимало азоту та сірки. Сульфат амонію покращує стан трави та знижує кислотність.



Сульфат амонію / Фото Grossdorf