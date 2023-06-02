Не викидайте після споживання: 6 незвичних функцій чайної заварки на городі
Джерело:Agronews
Чаєм можна не тільки насолоджуватись, а й використовувати для городу. Але тут є деякі нюанси, як використовувати чайну заварку на городі, щоб вона не нашкодила.
У складі чаю є речовини, які підкислюють землю. Тож він може бути корисним для деяких рослин, але не варто брати чай з добавками та фруктами. Ми зібрали способи, як використовувати чайну заварку на городі.
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Чайна заварка як засіб для городу
- Заварка гарно впливає на квіти. Адже містить азот, фосфор, калій та залізо. А ще у її складі є кальцій, магній, марганець, мідь та цинк, які допомагають рослинам краще рости та розвиватись.
- Чайна заварка допомагає боротися з деякими хворобами рослин та захищає їх від шкідників. Зокрема, від грибкових інфекцій.
- Крім того, чай активує компост. Тобто, заваркою можна досягти розкладання органічних відходів й покращити якість одержуваного компосту.
- Заварка підійде для боротьби з комахами в будинку або на ділянці. Цей засіб – абсолютно безпечний як для людей, так і для тварин.
Чайна заварка / Фото Тижневик Exo
Рекомендується використовувати чорний або зелений, бо в них більше танінів. Ці речовини відлякують комах та шкідників. Вони будуть втікати з вашої грядки від них.
Мурахам також цей засіб не сподобається. Треба взяти чайну заварку з водою в рівних кількостях та залити ним ділянку, де вони водяться. Таніни створять їм таке середовище, що вони довго не будуть вас турбувати.
Чайна заварка знадобиться й для мульчування. Вона затримуватиме вологу та покращить стан верхнього шару ґрунту. Також чай пригнічує ріст бур’янів, тож роботи на городі стане менше.