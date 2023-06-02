Кроти ведуть підземний спосіб життя у норах. Вони живляться комахами, личинками, молюсками та кореневими рослинами. Нерідко вони з'являються на грядках та псують урожай. 24 підкаже, як відігнати кротів з городу.

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Як прогнати кротів із городу

Існує кілька методів, які можна спробувати, щоб відлякати кротів від вашої грядки. Ось декілька рекомендацій:

Кроти не люблять вібрації, тому встановлення спеціальних пристроїв або предметів, які вібрують біля грядки допоможе відлякати їх.



Відлякувальні пристрої / Фото Глушитель

Кроти не терплять запаху собак . Тому, якщо у вас є собака, вигулюйте її біля грядки.

. Тому, якщо у вас є собака, вигулюйте її біля грядки. Можна спробувати фізичні бар'єри . Спробуйте взяти пластиковий матеріал та закопати його в землю на глибину, щоб унеможливити доступ кротам до грядки.

. Спробуйте взяти пластиковий матеріал та закопати його в землю на глибину, щоб унеможливити доступ кротам до грядки. Деякі речовини або запахи можуть бути неприємними для кротів. Наприклад, використання аромату лаванди, часнику, перцю чи м'яти. Розмістіть ці рослини біля грядки або приготуйте з них розчин та полийте місця, де найчастіше зустрічаються кроти.



Часник / Фото Сад.город