Кроти ведуть підземний спосіб життя у норах. Вони живляться комахами, личинками, молюсками та кореневими рослинами. Нерідко вони з'являються на грядках та псують урожай. 24 підкаже, як відігнати кротів з городу.
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Як прогнати кротів із городу
Існує кілька методів, які можна спробувати, щоб відлякати кротів від вашої грядки. Ось декілька рекомендацій:
- Кроти не люблять вібрації, тому встановлення спеціальних пристроїв або предметів, які вібрують біля грядки допоможе відлякати їх.
Відлякувальні пристрої / Фото Глушитель
- Кроти не терплять запаху собак. Тому, якщо у вас є собака, вигулюйте її біля грядки.
- Можна спробувати фізичні бар'єри. Спробуйте взяти пластиковий матеріал та закопати його в землю на глибину, щоб унеможливити доступ кротам до грядки.
- Деякі речовини або запахи можуть бути неприємними для кротів. Наприклад, використання аромату лаванди, часнику, перцю чи м'яти. Розмістіть ці рослини біля грядки або приготуйте з них розчин та полийте місця, де найчастіше зустрічаються кроти.
Часник / Фото Сад.город
- Розставте смердючі речі по городі. Підійде старий одяг або ганчірки, просочені бензином, гасом, розчинником. У пригоді стане нафталін, дуст та тухлі риб'ячі голови.
- Затоплення нірок водою може допомогти, але є нюанси. Потрібно буде довго та багато лити воду в кротячі нірки. Бажано це робити по черзі в кожну дірку, щоб гризунам там було погано проживати. Так вони швидше покинуть ваш город.