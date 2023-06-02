Кроты ведут подземный образ жизни в норах. Они питаются насекомыми, личинками, моллюсками и корневыми растениями. Нередко они появляются на грядках и портят урожай. 24 подскажет, как отогнать кротов из огорода.
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Как прогнать кротов из огорода
Существует несколько способов, которые можно попытаться отпугнуть кротов от грядки. Вот несколько рекомендаций:
- Кроты не любят вибрации, поэтому установка специальных устройств или вибрирующих предметов возле грядки поможет отпугнуть их.
Отпугивающие устройства / Фото Глушитель
- Кроты не терпят запаха собак. Поэтому, если у вас есть собака, выгуливайте ее у грядки.
- Можно попробовать физические барьеры. Попытайтесь взять пластиковый материал и закопать его в землю на глубину, чтобы предотвратить доступ кротов к грядке.
- Некоторые вещества или запахи могут быть неприятными для кротов. Например, использование аромата лаванды, чеснока, перца или мяты. Разместите эти растения у грядки или приготовьте из них раствор и полейте места, где чаще всего встречаются кроты.
Чеснок / Фото Сад.город
- Расставьте плохо пахнущие вещи по огороду. Подойдет старая одежда или тряпки, пропитанные бензином, керосином, растворителем. Пригодится нафталин, дуст и тухлые рыбьи головы.
- Затопка дыр водой может помочь, но есть нюансы. Нужно долго и много лить воду в кроткие норки. Желательно это делать поочередно в каждую дыру, чтобы грызунам там было плохо проживать. Так они скорее покинут ваш огород.