Підгорецький замок у Підгірцях, що на Львівщині – справжня пам’ятка архітектури пізнього Ренесансу і бароко. На фоні Підгорецького замку часто фотографуються молодята, а шукачі пригод шукають привид Білої Пані. Як виглядав один із найзагадковіших та найвідоміших замків Західної України – дивіться у матеріалі.

Замок будували впродовж 1635-1640 років на місці старого укріплення. Будувався він під керівництвом відомих архітекторів Андре дель Акви і Гійома Левассера де Боплана за вказівкою тодішнього власника Бродів і Підгірців коронного гетьмана Станіслава Конецпольського – одного з найбільших магнатів Речі Посполитої, пише 24 канал.

Цікаво 7 атмосферних закладів Львова, які здивують кожного: цікава добірка

У різні часи замок відвідало чимало відомих осіб, зокрема були тут монархи: польські королі Владислав ІV і Ян Собеський, австрійський цісар Франц-Йозеф, російський цар Петро І, німецький кайзер Вільгельм.

У палаці відбувалися гучні забави, що тривали тижнями і на які з’їжджалася навколишня шляхта. Їх прикрашали феєрверки, військові паради та гарматні залпи. У замковому парку прогулювалися рідкісні птахи.

Має замок містичного привида – Білу Пані. Кажуть, що по замку бродить дружина Северина Жевуського. Працівники музею стверджують, що неодноразово бачили її у палаці. Востаннє її бачили під час реставраційних робіт у підземеллі одночасно троє осіб.

Втім попри містичні легенди, замок заворожує туристів своєю величчю та багатою історію, тож сюди все частіше приїжджають ті, хто хочуть доторкнутися до історії та відчути атмосферу, яка тут панувала.

У 2008 році замок в Підгірцях був внесений до списку World Monuments Watch як одна із сотень пам’яток світу, що має виняткову цінність і знаходиться під загрозою руйнування.

Як виглядав Підгорецький замок 100 років тому



Як виглядав Підгорецький замок 100 років тому / Фото Lviv1256



Як виглядав Підгорецький замок 100 років тому / Фото Lviv1256



Як виглядав Підгорецький замок 100 років тому / Фото Lviv1256



Як виглядав Підгорецький замок 100 років тому / Фото Lviv1256



Як виглядав Підгорецький замок 100 років тому / Фото Lviv1256