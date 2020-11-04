Подгорецкий замок в Подгорцах, что на Львовщине – настоящая достопримечательность архитектуры позднего Ренессанса и Барокко. На фоне Подгорецкого замка часто фотографируются молодожены, а искатели приключений ищут призрак Белой Дамы. Как выглядел один из самых загадочных и самых известных замков Западной Украины – смотрите в материале.

Замок строили в течение 1635-1640 годов на месте старого укрепления. Строился он под руководством известных архитекторов Андре дель Аквы и Гийома Левассера де Боплана по указанию тогдашнего владельца Бродов и Подгорцев коронного гетмана Станислава Конецпольского – одного из крупнейших магнатов Речи Посполитой, пишет 24 канал.

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В разное время замок посетили многие известные личности, в частности были здесь монархи: польские короли Владислав ІV и Ян Собеский, австрийский император Франц-Йозеф, российский царь Петр I, немецкий кайзер Вильгельм.

Во дворце происходили громкие забавы, длившиеся неделями и на которые съезжалась окружающая шляхта. Их украшали фейерверки, военные парады и пушечные залпы. В замковом парке прогуливались редкие птицы.

В замке есть мистический призрак – Белая Дама. Говорят, что по замку бродит жена Северина Жевуского. Работники музея утверждают, что неоднократно видели ее во дворце. Последний раз ее видели во время реставрационных работ в подземелье одновременно три человека.

Впрочем, несмотря на мистические легенды, замок завораживает туристов своим величием и богатой историей, поэтому сюда все чаще приезжают те, кто хотят прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу, которая здесь царила.

В 2008 году замок в Подгорцах был внесен в список World Monuments Watch как один из сотен памятников мира, что имеет исключительную ценность и находится под угрозой разрушения.

Как выглядел Подгорецкий замок 100 лет назад



Как выглядел Подгорецкий замок 100 лет назад / Фото Lviv1256



Как выглядел Подгорецкий замок 100 лет назад / Фото Lviv1256



Как выглядел Подгорецкий замок 100 лет назад / Фото Lviv1256



Как выглядел Подгорецкий замок 100 лет назад / Фото Lviv1256



Как выглядел Подгорецкий замок 100 лет назад / Фото Lviv1256