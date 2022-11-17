Впораються навіть з важкодоступною цвіллю: як відмити рейки душової кабіни 4 базовими засобами

17 листопада 2022 , 18:55
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Душова кабінка – постійний збирач вологи та забруднень, накипу та цвілі, особливо в районі розсувних рейок. Як очистити їх без докладання зусиль та агресивної хімії – читайте у матеріалі.

Очищувати душову кабінку треба повністю, не ігноруючи рейки, по яких їздять двері. 24 канал підібрав 4 простих засоби, які є в будь-якому домі та можуть впоратися із забрудненнями рейок. 

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Оцет 

Оцет чудово справляється з цвіллю та гнилістю, буквально розчиняючи її. 

  • Наповніть пляшку з пульверизатором оцтом та обережно збризніть рейки оцтом.
  • Залиште оцет на доріжках на 10 – 30 хвилин.
  • Використовуйте стару зубну щітку, щоб почистити важкодоступні забруднені місця. 
  • Намочіть губку та промийте рейки чистою водою. 

Як помити рейки душової кабінки / Фото Unsplash

Сода 

Харчова сода є ще одним потужним очисним розчином для усунення мильного нальоту та плісняви ​​на дверцятах душової кабіни. 

Щоб очистити дверцята та рейки: 

  • Змішайте харчову соду та воду в мисці приблизно у рівних пропорціях, щоб створити пасту.
  • Змочіть зубну щітку в суміші та почистьте забруднення на рейках.
  • Для складних ділянок використовуйте серветку з мікрофібри, щоб нанести пасту на всі зони доріжок.
  • Залиште соду на рейках на 30 – 60 хвилин. 
  • Знову почистьте зубною щіткою, а потім промийте водою та витріть насухо. 

Як помити рейки душової кабінки / Фото Unsplash

Перекис 

Замість використання агресивних хімічних відбілювачів, можна використовувати перекис водню – він впорається з проблемами забруднення доріжок душової кабінки.

  • У пляшці з розпилювачем змішайте склянку перекису водню і кілька крапель рідкого мила чи мийного засобу для посуду.
  • Розпиліть розчин на доріжки кабінки та залиште на 5 хвилин.
  • Після цього почистьте рейки старою зубною щіткою.
  • Ретельно прополощіть рейки та протріть сухою ганчіркою.

Як помити рейки душової кабінки / Фото Unsplash

Лимон 

Лимонна кислота не тільки може впоратися із нальотом та забрудненнями, але і надасть вашій душовій зоні приємного свіжого запаху. 

Щоб очистити рейки душової кабінки таким чином: 

  • Візьміть шматочок лимона та обмокніть його в сіль.
  • Проведіть лимоном по забруднених ділянках та залиште на 25 – 30 хвилин.
  • За допомогою зубної щітки почистьте забруднені ділянки. 
  • Після цього промийте рейки водою та витріть ганчіркою. 

Як помити рейки душової кабінки / Фото Unsplash 

Автор: Ярослава Прадід