Якщо магазинні засоби не підходять, а протимоскітні сітки не ефективні, на допомогу приходять народні методи. Як позбутися комарів завдяки кільком ароматам – читайте у матеріалі.

Читайте також Свіжість надовго: як зберігати попраний одяг у шафі

Листя черемхи та горобини

Комарі не переносять запаху черемхи та горобини – саме тому мошок та інших крилатих немає поблизу таких кущів.

Можна розкласти по квартирі чи кімнаті гілки цих рослин, проте вони швидко засохнуть та втратять аромат. Щоб максимально ефективно "сховатися" від комарів, треба натерти тіло листям черемхи або горобини.

Які аромати допомагають від комарів / Фото food.vesti

Зверніть увагу! Натирати треба лише відкриті ділянки тіла, які перебувають під загрозою укусу.

Хвоя

У хвойних лісах не водяться комарі, тож можна зробити висновок – комахам не подобається запах ялин, сосен чи ялівцю.

У кімнаті можна розставити кілька хвойних гілочок, які будуть випускати аромат. Щоб вони пахли довше, можна обприскувати їх водою з пульверизатора.

Які аромати допомагають від комарів / Фото Pixnio

Також можна і натерти тіло гілочками. Якщо комарі докучають вам на природі, гілки ялівцю, сосни чи ялини можна кинути у вогнище і насолоджуватися дозвіллям без комах.

Листя помідорів та бузина

Щоб надовго відлякати комах від своєї квартири, достатньо мати лиш кілька гілочок бузини або помідорів.

Специфічний запах рослин не подобається мошкам та комарам, тож відкривайте вікна без остраху – якщо на підвіконні лежать гілочки бузини чи помідорне листя, комахи не полетять до кімнати.

Які аромати допомагають від комарів / Фото КПІ

Ефірні олії

Ефірні олії дуже ефективно справляються з крилатими гостями в будинку. Окрім того, що в оліях зібраний весь концентрат аромату, ще й є величезний вибір запахів, які відлякують комах.

Для того, щоб відігнати комарів, підійдуть олії:

Гвоздики;

Базиліку;

Лаванди;

Евкаліпту;

Хвої;

М'яти;

Чебрецю;

Герані;

Чайного дерева.

Які аромати допомагають від комарів / Фото Unsplash

Щоб комарі не летіли до кімнати, достатньо крапнути кілька крапель ефірної олії в джерело вогню – для цього підійде і звичайна свічка-таблетка. Тож, поки ви будете насолоджуватися затишною атмосферою та приємним ароматом, мошки та комарі не зможуть потрапити до будинку.

Також можна нанести кілька крапель олії на вологий ватний диск і покласти його на підвіконня. Аромат буде створювати своєрідний "бар'єр", який не пропускатиме комах.