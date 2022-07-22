Если магазинные средства не подходят, а противомоскитные сетки не эффективны, на помощь приходят народные методы. Как избавиться от комаров благодаря нескольким ароматам – читайте в материале.

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Листья черемухи и рябины

Комары не переносят запаха черемухи и рябины – именно поэтому мошек и других крылатых нет вблизи таких кустов.

Можно разложить по квартире или комнате ветки этих растений, однако они быстро засохнут и потеряют аромат. Чтобы максимально эффективно "спрятаться" от комаров, надо натереть тело листьями черемухи или рябины.

Какие ароматы помогают от комаров / Фото food.vesti

Обратите внимание! Натирать надо лишь открытые участки тела, которые находятся под угрозой укуса.

Хвоя

В хвойных лесах не водятся комары, поэтому можно сделать вывод – насекомым не нравится запах елей, сосен или можжевельника.

В комнате можно расставить несколько хвойных веточек, которые будут испускать аромат. Чтобы они пахли дольше, можно опрыскивать их водой из пульверизатора.

Какие ароматы помогают от комаров / Фото Pixnio

Также можно и натереть тело веточками. Если комары досаждают вам на природе, ветки можжевельника, сосны или ели можно бросить в костер и наслаждаться досугом без насекомых.

Листья помидоров и бузина

Чтобы надолго отпугнуть насекомых от своей квартиры, достаточно иметь лишь несколько веточек бузины или помидоров.

Специфический запах растений не нравится мошкам и комарам, поэтому открывайте окна без боязни – если на подоконнике лежат веточки бузины или помидорные листья, насекомые не полетят в комнату.

Какие ароматы помогают от комаров / Фото КПИ

Эфирные масла

Эфирные масла очень эффективно справляются с крылатыми гостями в доме. Кроме того, что в маслах собран весь концентрат аромата, еще и есть огромный выбор запахов, которые отпугивают насекомых.

Для того, чтобы отогнать комаров, подойдут масла:

Гвоздики;

Базилика;

Лаванды;

Эвкалипта;

Хвои;

Мяты;

Чабреца;

Герани;

Чайного дерева.

Какие ароматы помогают от комаров / Фото Unsplash

Чтобы комары не летели в комнату, достаточно капнуть несколько капель эфирного масла в источник огня – для этого подойдет и обычная свеча-таблетка. Поэтому, пока вы будете наслаждаться уютной атмосферой и приятным ароматом, мошки и комары не смогут попасть в дом.

Также можно нанести несколько капель масла на влажный ватный диск и положить его на подоконник. Аромат будет создавать своеобразный "барьер", который не будет пропускать насекомых.