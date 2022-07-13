Деякий одяг може вбирати в себе неприємні аромати, які є не тільки у квартирі чи на вулиці, але і в самих місцях зберігання речей. Для того, щоб одяг завжди залишався ароматним та не втрачав свіжість після прання, варто дотримуватись кількох простих правил.

Читайте також Ніби щойно з пралки: як вивести неприємний запах з одягу

Правила зберігання

Дерев'яні та пластикові шафи, де лежить одяг, можуть мати власний специфічний запах, який може в'їстися в структуру тканини та надати речам неприємного аромату. Тож перед тим, як складати речі на нові полиці, варто протерти покриття шафи знезаражувальними та абсорбуючими засобами.

Для цього підійдуть:

Спеціальні очисники для дерева – спеціалізовані засоби, які можна купити в будь-якому магазині побутової хімії, зможуть не тільки очистити шафи від забруднень, але і надати дереву приємного свіжого аромату.

– спеціалізовані засоби, які можна купити в будь-якому магазині побутової хімії, зможуть не тільки очистити шафи від забруднень, але і надати дереву приємного свіжого аромату. Сода – розчин 1 столової ложки соди та склянки води зможе забрати неприємний запах затхлості та продезінфікувати стінки шафи. Протріть сумішшю полиці та ретельно протріть – спочатку вологою ганчіркою, а потім паперовими рушниками, щоб у шафі не залишилося вологи.

– розчин 1 столової ложки соди та склянки води зможе забрати неприємний запах затхлості та продезінфікувати стінки шафи. Протріть сумішшю полиці та ретельно протріть – спочатку вологою ганчіркою, а потім паперовими рушниками, щоб у шафі не залишилося вологи. Свіже повітря – приміщення, де стоїть шафа, треба повністю провітрити, попередньо відкривши усі дверцята та ящики шафи. Перед цим вийміть весь одяг та перевірте, чи він неприємно пахне – якщо такі речі є, їх треба вивісити на свіже повітря та дати провітритися. Якщо це не допомогло, речі треба попрати.

Не кладіть до шафи вологий одяг

Запах цвілі та затхлості часто може спричиняти сам одяг – це зумовлено тим, що тканина недостатньо висохла, а вода у волокнах починає цвісти. Щоб уникнути неприємних запахів вологи та цвілі, ретельно сушіть одяг перед тим, як покласти його до шафи.

Не кладіть до шафи одяг, який не досохнув / Фото Unsplash

Що може зберегти свіжість у шафі

Для того, щоб одяг приємно пахнув та не отримував прілого запаху у місцях зберігання, існує кілька засобів. Після того, як шафа очищена від пилу та неприємного запаху, одяг попраний, і все можна складати на місця, можна додати приємних ароматичних ноток.

Саше для шаф

Ароматизовані саше можна не тільки придбати в магазині, але і зробити власноруч. Для цього підійдуть невеличкі тканинні мішечки, в які кладуть прянощі, ароматичні трави або сухоцвіт.

Саше для шаф нейтралізує неприємні запахи / Фото Unsplash

В магазинах можна знайти сотні варіацій та підібрати улюблений аромат для шафи. Зазвичай такі освіжувачі тримають запах довго та надають одягу приємне амбре. Шафи з такими саше не мають затхлого запаху та не пахнуть цвіллю.

Чай у пакетиках

Пакетики з чаєм чудово підійдуть для освіжування полиць та одягу, який висить. Для того, щоб зберегти свіжість речей, достатньо просто покласти між ними кілька чайних пакетиків або повісити чайні мішечки на вішаки з одягом.

Обрати аромат чаю можна будь-який, проте найкраще з неприємними запахами справляється пакетований чорний чай або чай з бергамотом.

Чай у пакетиках / Фото Unsplash

Мило

Ароматизоване тверде мило може приємно освіжити одяг та є поширеним методом, який дієво надає речам аромат.

Для того, щоб одяг приємно пах, підійде будь-яке мило – не ваш розсуд оберіть запах та покладіть його у тонкий тканинний мішечок. Якщо такого немає, підійде звичайна чи капронова шкарпетка. Покладіть мило на полицю між одягом – через деякий час ваші речі будуть приємно пахнути.

Тверде мило ароматизує одяг / Фото Unsplash

Сода

Сода відіграє роль природного абсорбенту, тож легко може забрати неприємні запахи всередині шафи. Поставте в кінці полиці відкриту пачку з содою. Речовина вбиратиме в себе неприємні запахи, а попрані речі довше залишатимуться свіжими.

Сода може знищити неприємні запахи в шафі / Фото Getty Images