Позбутися від запаху поту або затхлості можна за допомогою кількох простих продуктів, які повернуть речам свіжість та виступають природними пом'якшувачами тканини.

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Іноді навіть прання в машинці не може забрати сталий неприємний запах, тож господині та господарі користуються простими лайфхаками, які мінімізують запах прілості, поту чи неприємного амбре.

Холодне повітря

Якщо покласти річ на кілька годин в холодильник, це допоможе зменшити запах поту на тканині. Це зумовлено тим, що запах поту спричиняють бактерії, які знаходяться на тілі та кочують на одяг. Холод – дискомфортне середовище для них, тож достатньо просто покласти річ до холодильника – і неприємний аромат можна ліквідувати.

Зверніть увагу! Не можна просто класти чері на полиці холодильника – вони можуть ввібрати інші запахи від продуктів. Щоб холодильник ефективно абсорбував сморід, треба покласти річ у герметичний мішок чи пакет.

Після такого охолодження варто прополоскати річ та висушити.

Холодне повітря ліквідує запахи від поту / Фото pinterest

Оцет

Оцет також має корисні властивості, які впораються з неприємним запахом на одязі. Щоб абсорбувати погані аромати, треба:

Налити половину склянки білого оцту в пральну машину. Він спрацює як пом'якшувач тканин та знищить неприємні запахи.

Якщо сморід від речей дуже сильний, оцет треба налити у миску з водою та покласти до розчину річ на 20 хвилин. Після цього одяг треба прополоскати.

Оцет може ліквідувати запахи / Фото depositphotos

Сода

Як і оцет, сода є універсальним очисником та абсорбентом, тож її застосовують і для прибирання дому, і для прання.

Окрім ліквідації запахів, сода працює як плямовивідник – тож перучи речі, які мають плями та запах поту, ви можете вбити двох зайців водночас.

Нанесіть соду, трохи змочену водою, на плями та проблемні ділянки одягу. Залиште на 20 хвилин, а потім потріть щіткою. Після цього прополощіть річ та дайте висохнути.

Соду можна використовувати як запобіжник утворення неприємних запахів. Просто поставте відкриту пачку з содою до шафи – вона буде поглинати усі небажані аромати затхлості та цвілі.

Сода виступає природнім абсорбентом / Фото Getty Images

Цитрусові фрукти

За допомогою лимона та апельсина можна не тільки прибрати неприємний запах, але і отримати приємний свіжий аромат тканини.

Як забрати запах за допомогою лимону:

У 2 літрах води розчиніть лимонний сік з одного фрукта. Намочіть річ, яка неприємно пахне цією сумішшю та дайте постояти пів години.

Після цього треба ретельно прополоскати річ та висушити її.

Цитрусові фрукти допоможуть впоратися із неприємними запахами / Фото Unsplash

Як ліквідувати неприємний аромат завдяки апельсину:

Кілька шкірок свіжого апельсина додайте у 2 літри води. Поставте рідину на вогонь та дочекайтеся кипіння.

Після того, як розчин закипіти, дайте йому настоятись кілька хвилин, після чого можна наносити на одяг.

Дайте засобу проникнути в тканину – залишіть його на 2 – 3 години. Після цього одяг треба прополоскати.

Спрей для одягу

Якщо часу на прання та сушку немає, варто купити спеціальний спрей для одягу, який виступає своєрідним "дезодорантом" для тканини. Просто нанесіть на проблемні ділянки спрей та дайте висохнути – прати одяг після такого очисника не треба.