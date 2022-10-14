Избавиться от запаха пота или затхлости можно с помощью нескольких простых продуктов, которые вернут вещам свежесть и выступают естественными смягчителями для тканей, пишет 24 канал.

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Иногда даже стирка в машинке не может забрать постоянный неприятный запах, поэтому хозяйки и хозяева пользуются простыми лайфхаками, минимизирующими запах прелости, пота или неприятного амбре.

Холодный воздух

Если положить вещь на несколько часов в холодильник, это поможет снизить запах пота на ткани. Это обусловлено тем, что запах пота вызывают бактерии, которые находятся на теле и кочуют на одежду. Холод – дискомфортная среда для них, так что достаточно просто положить вещь в холодильник – и неприятный аромат можно устранить.

Обратите внимание! Нельзя просто класть вещи на полки холодильника – они могут впитать другие запахи продуктов. Чтобы холодильник эффективно абсорбировал вонь, нужно положить вещь в герметичный мешок или пакет.

После такого охлаждения следует прополоскать и высушить.

Холодный воздух ликвидирует запахи от пота.

Уксус

Уксус также обладает полезными свойствами, которые справятся с неприятным запахом на одежде. Чтобы абсорбировать плохие ароматы, нужно:

Налить половину стакана белого уксуса в стиральную машину. Он сработает как смягчитель тканей и уничтожит неприятные запахи.

Если вонь от вещей очень сильная, уксус нужно налить в миску с водой и положить в раствор на 20 минут. После этого одежду нужно прополоскать.

Уксус может устранить запахи / Фото depositphotos

Сода

Как и уксус, сода является универсальным очистителем и абсорбентом, поэтому ее применяют и для уборки дома, и для стирки.

Кроме ликвидации запахов, сода работает как пятновыводитель – поэтому стирая вещи, имеющие пятна и запах пота, вы можете убить двух зайцев одновременно.

Нанесите соду немного смоченную водой на пятна и проблемные участки одежды. Оставьте на 20 минут, а затем потрите щеткой. После этого прополощите вещь и дайте высохнуть.

Соду можно использовать в качестве предохранителя для образования неприятных запахов. Просто поставьте открытую пачку с содой в шкаф – она будет поглощать все нежелательные ароматы затхлости и плесени.

Сода выступает природным абсорбентом / Фото Getty Images

Цитрусовые фрукты

С помощью лимона и апельсина можно не только убрать неприятный запах, но и получить приятный свежий аромат ткани.

Как забрать запах с помощью лимона:

В 2 литрах воды растворите лимонный сок из одного фрукта. Намочите вещь, которая неприятно пахнет этой смесью и дайте постоять полчаса.

После этого нужно тщательно прополоскать и высушить ее.

Цитрусовые фрукты помогут справиться с неприятными запахами / Фото Unsplash

Как устранить неприятный аромат благодаря апельсину:

Несколько шкурок свежего апельсина добавьте в 2 литра воды. Поставьте жидкость на огонь и дождитесь кипения.

После того как раствор закипит, дайте ему настояться несколько минут, после чего можно наносить на одежду.

Дайте средству проникнуть в ткань – оставьте его на 2 – 3 часа. После этого одежду нужно прополоскать.

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Спрей для одежды

Если времени на стирку и сушку нет, стоит купить специальный спрей для одежды, выступающий своеобразным "дезодорантом" для ткани. Просто нанесите на проблемные участки спрей и дайте высохнуть – стирать одежду после такого очистителя не нужно.