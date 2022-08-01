24 канал зібрав методи, за допомогою яких можна повернути природну білизну шкарпеток та не боятися роззуватися на людях.

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У домашніх умовах впоратися з такими забрудненнями можна доволі легко – треба знати всього кілька засобів, які повернуть білосніжність шкарпеток.

Лимонна кислота

Цей метод підійде тільки для бавовняних шкарпеток, оскільки вони витримують високі температури та не деформуються.

Щоб попрати білі шкарпетки:

  • Налийте у каструлю воду та засипте туди пральний порошок.
  • Також закиньте 1 чайну ложку лимонної кислоти та ретельно розмішайте, попередньо розігріваючи каструлю на вогні.
  • Покладіть до каструлі з розчином білі шкарпетки та доведіть до кипіння.
  • Зачекайте 15 хвилин та прополощіть одяг проточною водою.

Лимонна кислота

Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash

Відбілювачі для тканини

Магазинні відбілювачі можуть допомогти при виведенні плям, особливо якщо ці відбілювачі кисневі.

Для того, щоб шкарпетки були знову білими, треба:

  • Розчинити у 2 літрах теплої води 2 столові ложки відбілювача;
  • Додати до розчину 100 грамів прального порошку;
  • Замочити забруднені шкарпетки, попередньо трохи потерши їх;
  • Залишити шкарпетки у розчині на ніч;
  • Ретельно прополоскати шкарпетки.

Відбілювачі

Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash

Перекис водню

Якщо ви страждаєте від грибка та хочете відіпрати шкарпетки не тільки від бруду, то на допомогу прийде перекис водню.

  • Додайте у 1 літр води 2 столові ложки перекису та прокип'ятіть їх приблизно 15 хвилин.
  • Після цього треба зачекати, як шкарпетки остигнуть, промити їх водою та прогладити праскою, щоб вбити грибок.

Оцет

Для відбілювання бавовняних шкарпеток підійде столовий оцет.

  • На 3 літри води змішайте 2 склянки харчового оцту та поставте на вогонь;
  • Після того, як вода закипіла, закиньте туди шкарпетки та вимкніть вогонь;
  • Білі шкарпетки треба залишити у розчині на 10 годин, після чого промити водою з господарським милом.

Оцет

Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash

Сода

Соду можна використовувати і в пральній машинці – для цього просто треба закинути до барабану пралки 2 – 3 столові ложки харчової соди та поставити на звичайний режим прання. Сода делікатно відбілить шкарпетки.

Також попрати шкарпетки за допомогою соди можна вручну:

  • Намочіть шкарпетки у теплій воді;
  • Насипте на шкарпетки жменю соди та ретельно натріть;
  • Залишіть шкарпетки з содою на 1 годину, після чого ретельно промийте водою.

Борна кислота

Як і відбілювачі, борна кислота може впоратися з чорною "підошвою" та делікатно відбілити тканину шкарпеток.

Кислота взаємодіє з тканиною під час замочування та забирає бруд, який є на шкарпетках.

  • Розчиніть 1 столову ложку борної кислоти на 1 літр води;
  • Замочіть забруднені шкарпетки, попередньо трохи потерши їх;
  • Залишіть шкарпетки на кілька годин у розчині;
  • Киньте шкарпетки у пралку чи прополощіть вручну.

Борна кислота

Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash

Мікрохвильовка

Відновити білизну шкарпеток можна максимально ергономічно. Для цього знадобиться кисневий відбілювач, олія, пральний порошок та мікрохвильовка, у якій "пратимуться" шкарпетки.

Що треба робити:

  • Змішати 1 столову ложку відбілювача, 100 грамів прального порошку та 1 столову ложку олії з водою, та перемішати до однорідної маси.
  • Занурити шкарпетки у розчин, щоб він повністю покривав тканину – це забезпечить рівномірне відбілювання.
  • Дати речам відмокнути приблизно 2 – 3 години, деколи перемішуючи їх.
  • Після цих процедур потрібно повторно закинути шкарпетки у пральну машинку, поставивши звичайний режим прання.