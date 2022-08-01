24 канал зібрав методи, за допомогою яких можна повернути природну білизну шкарпеток та не боятися роззуватися на людях.
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У домашніх умовах впоратися з такими забрудненнями можна доволі легко – треба знати всього кілька засобів, які повернуть білосніжність шкарпеток.
Лимонна кислота
Цей метод підійде тільки для бавовняних шкарпеток, оскільки вони витримують високі температури та не деформуються.
Щоб попрати білі шкарпетки:
- Налийте у каструлю воду та засипте туди пральний порошок.
- Також закиньте 1 чайну ложку лимонної кислоти та ретельно розмішайте, попередньо розігріваючи каструлю на вогні.
- Покладіть до каструлі з розчином білі шкарпетки та доведіть до кипіння.
- Зачекайте 15 хвилин та прополощіть одяг проточною водою.
Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash
Відбілювачі для тканини
Магазинні відбілювачі можуть допомогти при виведенні плям, особливо якщо ці відбілювачі кисневі.
Для того, щоб шкарпетки були знову білими, треба:
- Розчинити у 2 літрах теплої води 2 столові ложки відбілювача;
- Додати до розчину 100 грамів прального порошку;
- Замочити забруднені шкарпетки, попередньо трохи потерши їх;
- Залишити шкарпетки у розчині на ніч;
- Ретельно прополоскати шкарпетки.
Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash
Перекис водню
Якщо ви страждаєте від грибка та хочете відіпрати шкарпетки не тільки від бруду, то на допомогу прийде перекис водню.
- Додайте у 1 літр води 2 столові ложки перекису та прокип'ятіть їх приблизно 15 хвилин.
- Після цього треба зачекати, як шкарпетки остигнуть, промити їх водою та прогладити праскою, щоб вбити грибок.
Оцет
Для відбілювання бавовняних шкарпеток підійде столовий оцет.
- На 3 літри води змішайте 2 склянки харчового оцту та поставте на вогонь;
- Після того, як вода закипіла, закиньте туди шкарпетки та вимкніть вогонь;
- Білі шкарпетки треба залишити у розчині на 10 годин, після чого промити водою з господарським милом.
Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash
Сода
Соду можна використовувати і в пральній машинці – для цього просто треба закинути до барабану пралки 2 – 3 столові ложки харчової соди та поставити на звичайний режим прання. Сода делікатно відбілить шкарпетки.
Також попрати шкарпетки за допомогою соди можна вручну:
- Намочіть шкарпетки у теплій воді;
- Насипте на шкарпетки жменю соди та ретельно натріть;
- Залишіть шкарпетки з содою на 1 годину, після чого ретельно промийте водою.
Борна кислота
Як і відбілювачі, борна кислота може впоратися з чорною "підошвою" та делікатно відбілити тканину шкарпеток.
Кислота взаємодіє з тканиною під час замочування та забирає бруд, який є на шкарпетках.
- Розчиніть 1 столову ложку борної кислоти на 1 літр води;
- Замочіть забруднені шкарпетки, попередньо трохи потерши їх;
- Залишіть шкарпетки на кілька годин у розчині;
- Киньте шкарпетки у пралку чи прополощіть вручну.
Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash
Мікрохвильовка
Відновити білизну шкарпеток можна максимально ергономічно. Для цього знадобиться кисневий відбілювач, олія, пральний порошок та мікрохвильовка, у якій "пратимуться" шкарпетки.
Що треба робити:
- Змішати 1 столову ложку відбілювача, 100 грамів прального порошку та 1 столову ложку олії з водою, та перемішати до однорідної маси.
- Занурити шкарпетки у розчин, щоб він повністю покривав тканину – це забезпечить рівномірне відбілювання.
- Дати речам відмокнути приблизно 2 – 3 години, деколи перемішуючи їх.
- Після цих процедур потрібно повторно закинути шкарпетки у пральну машинку, поставивши звичайний режим прання.