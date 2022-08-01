24 канал зібрав методи, за допомогою яких можна повернути природну білизну шкарпеток та не боятися роззуватися на людях.

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У домашніх умовах впоратися з такими забрудненнями можна доволі легко – треба знати всього кілька засобів, які повернуть білосніжність шкарпеток.

Лимонна кислота

Цей метод підійде тільки для бавовняних шкарпеток, оскільки вони витримують високі температури та не деформуються.

Щоб попрати білі шкарпетки:

Налийте у каструлю воду та засипте туди пральний порошок.

Також закиньте 1 чайну ложку лимонної кислоти та ретельно розмішайте, попередньо розігріваючи каструлю на вогні.

Покладіть до каструлі з розчином білі шкарпетки та доведіть до кипіння.

Зачекайте 15 хвилин та прополощіть одяг проточною водою.

Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash

Відбілювачі для тканини

Магазинні відбілювачі можуть допомогти при виведенні плям, особливо якщо ці відбілювачі кисневі.

Для того, щоб шкарпетки були знову білими, треба:

Розчинити у 2 літрах теплої води 2 столові ложки відбілювача;

Додати до розчину 100 грамів прального порошку;

Замочити забруднені шкарпетки, попередньо трохи потерши їх;

Залишити шкарпетки у розчині на ніч;

Ретельно прополоскати шкарпетки.

Зверніть увагу! Відбілювальним засобом "Білизна" краще не користуватися, використовуючи такий метод. Цей засіб руйнує тканину, а за довгої взаємодії з нею ще й надає їй неприємного жовтого відтінку.

Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash

Перекис водню

Якщо ви страждаєте від грибка та хочете відіпрати шкарпетки не тільки від бруду, то на допомогу прийде перекис водню.

Додайте у 1 літр води 2 столові ложки перекису та прокип'ятіть їх приблизно 15 хвилин.

Після цього треба зачекати, як шкарпетки остигнуть, промити їх водою та прогладити праскою, щоб вбити грибок.

Оцет

Для відбілювання бавовняних шкарпеток підійде столовий оцет.

На 3 літри води змішайте 2 склянки харчового оцту та поставте на вогонь;

Після того, як вода закипіла, закиньте туди шкарпетки та вимкніть вогонь;

Білі шкарпетки треба залишити у розчині на 10 годин, після чого промити водою з господарським милом.

Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash

Сода

Соду можна використовувати і в пральній машинці – для цього просто треба закинути до барабану пралки 2 – 3 столові ложки харчової соди та поставити на звичайний режим прання. Сода делікатно відбілить шкарпетки.

Також попрати шкарпетки за допомогою соди можна вручну:

Намочіть шкарпетки у теплій воді;

Насипте на шкарпетки жменю соди та ретельно натріть;

Залишіть шкарпетки з содою на 1 годину, після чого ретельно промийте водою.

Борна кислота

Як і відбілювачі, борна кислота може впоратися з чорною "підошвою" та делікатно відбілити тканину шкарпеток.

Кислота взаємодіє з тканиною під час замочування та забирає бруд, який є на шкарпетках.

Розчиніть 1 столову ложку борної кислоти на 1 літр води;

Замочіть забруднені шкарпетки, попередньо трохи потерши їх;

Залишіть шкарпетки на кілька годин у розчині;

Киньте шкарпетки у пралку чи прополощіть вручну.

Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash

Мікрохвильовка

Відновити білизну шкарпеток можна максимально ергономічно. Для цього знадобиться кисневий відбілювач, олія, пральний порошок та мікрохвильовка, у якій "пратимуться" шкарпетки.

Що треба робити: