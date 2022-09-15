24 канал собрал методы, с помощью которых можно вернуть натуральный белый цвет носков и не бояться разуваться на людях.

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В домашних условиях справиться с такими загрязнениями можно легко – нужно знать всего несколько средств, которые вернут белоснежность носков.

Лимонная кислота

Этот метод подходит только для хлопчатобумажных носков, поскольку они выдерживают высокие температуры и не деформируются.

Чтобы постирать белые носки:

Налейте в кастрюлю воду и засыпьте стиральный порошок.

Также закиньте 1 чайную ложку лимонной кислоты и тщательно размешайте предварительно разогревая кастрюлю на огне.

Положите в кастрюлю с раствором белые носки и доведите до кипения.

Подождите 15 минут и прополощите одежду проточной водой.

Как отстирать белые носки / Фото Unsplash

Отбеливатель для ткани

Магазинные отбеливатели могут помочь при выведении пятен, особенно если эти отбеливатели кислородные.

Для того, чтобы носки были снова белыми, нужно:

Растворить в 2 литрах теплой воды 2 столовых ложки отбеливателя;

Добавить к раствору 100 г стирального порошка;

Замочить загрязненные носки, предварительно немного потерев их;

Оставить носки в растворе на ночь;

Тщательно прополоскать носки.

Обратите внимание! Отбеливающим средством "Белизна" лучше не пользоваться, используя такой метод. Это средство разрушает ткань, а при длительном взаимодействии с ней еще и придает ей неприятный желтый оттенок.

Как отстирать белые носки / Фото Unsplash

Перекись водорода

Если вы страдаете грибком и хотите отстирать носки не только от грязи, то на помощь придет перекись водорода.

Добавьте в 1 литр воды 2 столовые ложки перекиси и прокипятите примерно 15 минут.

После этого нужно подождать, когда носки остынут, промыть их водой и прогладить утюгом, чтобы убить грибок.

Уксус

Для отбеливания хлопчатобумажных носков подойдет столовый уксус.

На 3 литра воды смешайте 2 стакана пищевого уксуса и поставьте на огонь;

После того как вода закипела, закиньте туда носки и выключите огонь;

Белые носки следует оставить в растворе на 10 часов, после чего промыть водой с хозяйственным мылом.

Как отстирать белые носки / Фото Unsplash

Сода

Соду можно использовать и в стиральной машинке – для этого просто нужно закинуть в барабан стирали 2 – 3 столовых ложки пищевой соды и поставить на обычный режим стирки. Сода деликатно отбелит носки.

Также постирать носки с помощью соды можно вручную:

Намочите носки в теплой воде;

Насыпьте на носки горсть соды и тщательно натрите;

Оставьте носки с содой на 1 час, после чего тщательно промойте водой.

Борная кислота

Как и отбеливатели, борная кислота может справиться с черной "подошвой" и деликатно отбелить ткань носков.

Кислота взаимодействует с тканью во время замачивания и забирает грязь на носках.

Растворите 1 столовую ложку борной кислоты на 1 литр воды;

Замочите загрязненные носки, предварительно немного потерев их;

Оставьте носки на несколько часов в растворе;

Бросьте носки в стиралку или прополощите вручную.

Как отстирать белые носки / Фото Unsplash

Микроволновка

Восстановить белизну носков можно максимально эргономично. Для этого понадобится кислородный отбеливатель, масло, стиральный порошок и микроволновка, в которой будут "стираться" носки.

Что нужно делать: