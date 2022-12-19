Як відмити віск зі скла: 3 домашні лайфхаки, які врятують ваш посуд

Через регулярні відключення світла через російські обстріли, українці все більше користуються восковими та парафіновими свічками, просто ставлячи їх у банку, склянку чи інші місткості. Віск може забруднити скло і тяжко відмиватися – читайте у матеріалі, як відмити віск та не докладати багатьох зусиль.

Парафін та віск можна відчистити за допомогою 3 простих трюків, які не потребують агресивних методів та не пошкодять скло, пише 24 канал.

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Фен

Звичайний фен з теплим повітрям може очистити скло від воску. Щоб позбутися залишків воску, тримайте гаряче повітря від фену біля забруднення, щоб віск розтопився. Візьміть дерев'яний, пластиковий чи гумовий шпатель (підійде і паличка від морозива, і лопаточка для смаження) та почніть забирати віск, випихаючи його за краї склянки.

Крихітні залишки воску треба також розігріти феном та обережно забрати за допомогою серветки.

Як відчистити віск зі скла / Фото Unsplash

Холод

Якщо на вашій місткості залишилося багато воску, не варто мучитись годинами та розігрівати весь віск – достатньо заморозити його.

Покладість у морозильну камеру посуд з воском та залиште на 30 хвилин. Після цього дістаньте місткість з холодильника та підчіпіть віск вістрям ножа або чимось із пласким кінчиком.

Окріп

Не дряпайте віск занадто сильно – він має не розпастися на пісок, а відійти від охолодженого посуду.

Окріп – універсальний метод, який допоможе позбутися як залишків воску, так і цілих свічок, які розплавилися та прилипли до банки чи склянки.

Якщо у вас залишився недогарок свічки у місткості, залийте його окропом та залиште на деякий час. Гаряча вода не тільки розм'якшить віск, але і виштовхне його наверх – так віск може майже повністю забрати. Після цього обережно злийте гарячу воду та протріть стінки посуду серветкою, щоб забрати зайвий віск.

Залишки воску чи парафіну, які не хочуть відмиватися, можна покласти у посудину з водою та мийним засобом і закип'ятити. Залишки свічки за високих температур розплавлюються, а мийний засіб не дозволяє їм прилипнути до стінок знову.

Як відчистити віск зі скла / Фото Unsplash