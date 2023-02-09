Забруднення на сріблі потрібно забирати делікатно та обережно, щоб не пошкодити метал, пише 24 Канал.

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Та кілька домашніх продуктів можуть легко забрати тьмяність та небажані забруднення зі срібла – і зробити це щадно та екологічно.

Лимонна кислота

Гранульована лимонна кислота добре справляється з нальотом та потемніннями на сріблі.

Для того, щоб почистити срібло, вам потрібно:

Розмішати 100 грамів гранульованої лимонної кислоти у 0,5 літра теплої води;

Помістити у розчин срібло, яке ви хочете почистити;

Поставити місткість зі сріблом та лимонною кислотою на водяну баню;

Опустити в місткість зі сріблом шматочок мідного дроту та кип'ятити срібло приблизно 15 – 30 хвилин;

Дати сріблу остигнути та ретельно промити водою.

Як почистити срібло від тьмяності / Фото Unsplash

Фольга та сода

Сода добре очищає метали, а фольга допоможе повернути свіжість та блиск прикрасам.

Щоб скористатися цим методом:

Застеліть каструлю фольгою та покладіть туди срібло, яке необхідно очистити;

Змішайте розчин – 50 грамів соди та 1 літр кип'яченої води;

Залийте срібні прикраси та залиште на 30 хвилин;

Дістаньте вироби та промийте під проточною водою.

Як почистити срібло від тьмяності / Фото Unsplash

Жовток

Неочікувано, звичайний яєчний жовток допоможе позбутися небажаної тьмяності срібла, та може повернути свіжість прикрасам.

Щоб очистити вироби за допомогою цього метода, треба відділити білок від жовтка та вмокнути в жовток ватний диск. Натріть поверхню срібного виробу та залиште на кілька хвилин – дайте яйцю трохи підсохнути. Після цього промийте проточною водою.

Як почистити срібло від тьмяності / Фото Unsplash