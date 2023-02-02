Іржа може з'явитися на приладдях для будівництва чи садових інструментах, а також на ножах, ложках та виделках, пише 24 Канал.

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Очищати іржу потрібно одразу, як ви помітили забруднення на речі. Щоб вона не перекинулась на інші предмети, захистіть вашу робочу поверхню тканиною чи щільним брезентом.

Лимон та борна кислота

Поєднання борної та лимонної кислот може забрати іржу та повернути блиск металевим предметам.

Для цього вам потрібно:

Змішати буру та лимонний сік у пропорції 2 до 1 в маленькій мисці, щоб утворити пасту; За допомогою губки густо нанести пасту на іржу та дати їй постояти принаймні 30 хвилин. Якщо паста починає висихати, потрібно обприскнути її невеликою кількістю води, щоб зволожити. Якщо є велика ділянка іржі, треба додати більше пасти; Щоб почистити іржавий метал, необхідно використовувати щітку. Якщо іржа залишилася, вам потрібно повторити очищення; Промити виріб та ретельно висушити.

Як почистити іржу / Фото Unsplash

Оцет

Харчовий оцет може стати в пригоді в боротьбі з іржею. Він може ліквідувати заіржавілі плями.

Щоб скористатися цим методом, необхідно:

Занурити іржавий предмет у нерозбавлений харчовий оцет. Якщо предмет великий або має електричні компоненти, рясно розпилити оцет з пульверизатора на іржаву ділянку або покласти тканину, змочену оцтом, на цю ділянку.

Залишити річ в оцті щонайменше на пів години. Чим більше іржі – тим довше тримати металеву річ.

Вийняти предмет з оцту та використати щітку з м’якою щетиною, щоб обережно почистити іржаві ділянки. Стара зубна щітка добре підходить для деталей, які мають детальне різьблення або невеликі закутки та щілини.

Ретельно промити водою та висушити ганчіркою з мікрофібри.

Як почистити іржу / Фото Unsplash

Картопля та сода

Несподівано, саме ці 2 продукти можуть врятувати ваші речі від іржі. Сода та картопля можуть ліквідувати іржу назавжди та залишити ваші речі свіжими і чистими.

Щоб очистити метал таким чином:

Розріжте картоплю навпіл і посипте зріз содою.

Потріть іржаве місце зрізом картоплі. Додайте ще соди на метал.

Промийте та висушіть предмет.

Як почистити іржу / Фото Unsplash