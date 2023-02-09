Загрязнение на серебре нужно убирать деликатно и осторожно, чтобы не повредить металл, пишет 24 Канал.
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И несколько домашних продуктов могут легко убрать тусклость и нежелательные загрязнения из серебра – и сделать это щадяще и экологично.
Лимонная кислота
Гранулированная лимонная кислота хорошо справляется с налетом и потемнением на серебре.
Для того чтобы почистить серебро, вам нужно:
- Размешать 100 г гранулированной лимонной кислоты в 0,5 литра теплой воды;
- Поместите в раствор серебро, которое вы хотите почистить;
- Поставить емкость с серебром и лимонной кислотой на водяную баню;
- Опустить в емкость с серебром кусочек медной проволоки и кипятить серебро примерно 15 – 30 минут;
- Дать серебру остыть и тщательно промыть водой.
Как почистить серебро от тусклости / Фото Unsplash
Фольга и сода
Сода хорошо очищает металлы, а фольга поможет вернуть свежесть и блеск украшениям.
Чтобы воспользоваться этим методом:
- Застелите кастрюлю фольгой и положите туда серебро, которое нужно очистить;
- Смешайте раствор – 50 г соды и 1 литр кипяченой воды;
- Залейте серебряные декорации и оставьте на 30 минут;
- Извлеките изделия и промойте под проточной водой.
Как почистить серебро от тусклости / Фото Unsplash
Желток
Неожиданно, обычный яичный желток поможет избавиться от нежелательной тусклости серебра и может вернуть свежесть украшениям.
Чтобы очистить изделия с помощью этого метода, отделить белок от желтка и вмокнуть в желток ватный диск. Натрите поверхность серебряного изделия и оставьте на несколько минут – дайте немного подсохнуть яйцу. После этого промойте проточной водой.
Как почистить серебро от тусклости / Фото Unsplash