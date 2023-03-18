Чим відбілити кросівки в домашніх умовах: прості засоби, які вас здивують

Мало не кожен стикався із ситуацією, коли білосніжні кросівки заламуються, а підошва жовтіє. Ділимось дієвими лайфхаками, як відбілити їх до блиску.

Не обов'язково нести улюблені кросівки у хімчистку – з жовтизною на підошві можна впоратися і в домашніх умовах. Навіть якщо ви не знайдете щось із переліку вдома, це можна придбати у будь-якому магазині.

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Сода й оцет

Звичайний оцет та воду змішайте в однакових пропорціях. До цієї суміші додайте одну столову ложку харчової соди. Отриману суміш нанесіть на ганчірку та протріть підошву й інші місця, що втратили білосніжний колір. Залиште кросівки постояти певний час із нанесеним засобом, а потім витріть зайве вологою серветкою.

Зубна паста

Кросівки потрібно витерти від бруду. Краще використати стару зубну щітку: нанесіть на неї, або ж прямо на взуття зубну пасту. Знову варто дати пасті увібратися в підошву. Через 5 хвилин візьміть щітку або губку та старанно пройдіться підошвою.

Змийте залишки пасти водою та пройдіться серветкою.

Рідина для зняття лаку

. Якщо вам не вдалося досягти бажаного результату – спробуйте повторити метод чи випробуйте інший варіант.

Щоб видалити частинки бруду, пройдіться ганчіркою по кросівках. Візьміть пензель та нанесіть ним розчин для зняття лаку або ацетон на підошву й інші жовтуваті місця. Щоб посилити дію, до рідини можна додати харчову соду.



Як відбілити кросівки / Фото Unsplash

Перекис водню

Налийте теплу воду у миску, в якій поміститься ваше взуття. Туди додайте невелику кількість перекису водню. Покладіть кросівки у суміш і залишіть їх там на пів години. Після "ванни" ретельно промийте їх водою, щоб перекис водню не залишив слідів.

Засіб для миття посуду

У невелику кількість води додайте дві столові ложки засобу для миття посуду та сіль. Цією сумішшю ретельно протріть взуття, щоб позбутися неприємного відтінку. Повитирайте кросівки ганчіркою, змоченою в теплій воді.

Пральний порошок і лимон

Кілька крапель лимонного соку змішайте з пральним порошком, щоб вийшла паста. Нанесіть її на взуття й залишіть діяти на 5 – 10 хвилин. Після цього змийте суміш водою і протріть кросівки.