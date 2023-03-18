Не обязательно нести любимые кроссовки в химчистку – с желтизной на подошве можно справиться и в домашних условиях. Даже если вы не найдете что-нибудь из перечня дома, это можно приобрести в любом магазине.

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Сода и уксус

Обычный уксус и воду смешайте в одинаковых пропорциях. К этой смеси добавьте одну столовую ложку пищевой соды. Получившуюся смесь нанесите на тряпку и протрите подошву и другие места, потерявшие белый цвет. Оставьте кроссовки постоять определенное время с нанесенным средством, а затем протрите лишнюю влажную салфетку.

Зубная паста

Кроссовки нужно вытереть от грязи. Лучше использовать старую зубную щетку: нанесите на нее или прямо на обувь зубную пасту. Снова стоит дать пасте впитаться в подошву. Через 5 минут возьмите щетку или губку и тщательно пройдитесь подошвой.

Смойте остатки пасты водой и пройдитесь салфеткой.

Совет. Если вам не удалось достичь желаемого результата – попробуйте повторить метод или испытайте другой вариант.

Жидкость для снятия лака

Чтобы удалить частицы грязи, пройдитесь тряпкой по кроссовкам. Возьмите кисть и нанесите им раствор для снятия лака или ацетона на подошву и другие желтоватые места. Чтобы усилить действие, в жидкость можно добавить пищевую соду.



Как отбелить кроссовки / Фото Unsplash

Перекись водорода

Налейте теплую воду в миску, в которой поместится ваша обувь. Туда добавьте небольшое количество перекиси водорода. Положите кроссовки в смесь и оставьте их там на полчаса. После "ванны" тщательно промойте их водой, чтобы перекись водорода не оставил следов.

Средство для мытья посуды

В небольшое количество воды добавьте две столовые ложки моющего средства и соль. Этой смесью тщательно протрите обувь, чтобы избавиться от неприятного оттенка. Вытирайте кроссовки тряпкой, смоченной в теплой воде.

Стиральный порошок и лимон

Несколько капель лимонного сока смешайте со стиральным порошком, чтобы получилась паста. Нанесите ее на обувь и оставьте действовать на 5-10 минут. После этого смойте смесь водой и протрите кроссовки.