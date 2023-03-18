Не обов'язково нести улюблені кросівки у хімчистку – з жовтизною на підошві можна впоратися і в домашніх умовах. Навіть якщо ви не знайдете щось із переліку вдома, це можна придбати у будь-якому магазині.

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Сода й оцет

Звичайний оцет та воду змішайте в однакових пропорціях. До цієї суміші додайте одну столову ложку харчової соди. Отриману суміш нанесіть на ганчірку та протріть підошву й інші місця, що втратили білосніжний колір. Залиште кросівки постояти певний час із нанесеним засобом, а потім витріть зайве вологою серветкою.

Зубна паста

Кросівки потрібно витерти від бруду. Краще використати стару зубну щітку: нанесіть на неї, або ж прямо на взуття зубну пасту. Знову варто дати пасті увібратися в підошву. Через 5 хвилин візьміть щітку або губку та старанно пройдіться підошвою.

Змийте залишки пасти водою та пройдіться серветкою.

Порада. Якщо вам не вдалося досягти бажаного результату – спробуйте повторити метод чи випробуйте інший варіант.

Рідина для зняття лаку

Щоб видалити частинки бруду, пройдіться ганчіркою по кросівках. Візьміть пензель та нанесіть ним розчин для зняття лаку або ацетон на підошву й інші жовтуваті місця. Щоб посилити дію, до рідини можна додати харчову соду.



Як відбілити кросівки / Фото Unsplash

Перекис водню

Налийте теплу воду у миску, в якій поміститься ваше взуття. Туди додайте невелику кількість перекису водню. Покладіть кросівки у суміш і залишіть їх там на пів години. Після "ванни" ретельно промийте їх водою, щоб перекис водню не залишив слідів.

Засіб для миття посуду

У невелику кількість води додайте дві столові ложки засобу для миття посуду та сіль. Цією сумішшю ретельно протріть взуття, щоб позбутися неприємного відтінку. Повитирайте кросівки ганчіркою, змоченою в теплій воді.

Пральний порошок і лимон

Кілька крапель лимонного соку змішайте з пральним порошком, щоб вийшла паста. Нанесіть її на взуття й залишіть діяти на 5 – 10 хвилин. Після цього змийте суміш водою і протріть кросівки.