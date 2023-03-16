Позбутися усіх розводів на вікнах цілком реально. Для цього потрібно докласти не багато зусиль, проте знати декілька секретів, пише 24 Канал.

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Чим можна вимити вікна до ідеального блиску?

Використовуйте гарячу воду з мильним розчином. Для цього спочатку протріть підвіконня та рами. Після цього ретельно вимийте скло. Тоді відполіруйте поверхню вікна мікрофібровою серветкою.

Для цього спочатку протріть підвіконня та рами. Після цього ретельно вимийте скло. Тоді відполіруйте поверхню вікна мікрофібровою серветкою. Спеціальний засіб для миття скла та гумовий скребок. Розпиліть засіб на вікно, потім використовуйте гумовий скребок, щоб зібрати бруд. Також протріть скло мікрофібровою серветкою або сухою ганчіркою.

Порада. Мити вікна найкраще у хмарну, безвітряну та не дуже сонячну погоду.



Як помити вікна за допомогою оцту та лимонної кислоти / Фото Canva

Оцет або лимонна кислота . Змішайте 50 мілілітрів оцту зі склянкою теплої води. Після цього за допомогою розпилювача нанесіть речовину на вікно. Оцет чудово допоможе позбутися розводів. Крім того, його специфічний запах відлякуватиме комах. Також очистити вікно можна за допомогою лимонної кислоти. Для цього варто створити суміш з такими самими пропорціями як з оцтом.

. Змішайте 50 мілілітрів оцту зі склянкою теплої води. Після цього за допомогою розпилювача нанесіть речовину на вікно. Оцет чудово допоможе позбутися розводів. Крім того, його специфічний запах відлякуватиме комах. Також очистити вікно можна за допомогою лимонної кислоти. Для цього варто створити суміш з такими самими пропорціями як з оцтом. Сіль . Використовуйте звичайну харчову сіль для миття вікон. Просто додайте 2 столові ложки солі до склянки води. Такий розчин гарно впорається з брудом на склі та надасть йому неймовірного блиску.

. Використовуйте звичайну харчову сіль для миття вікон. Просто додайте 2 столові ложки солі до склянки води. Такий розчин гарно впорається з брудом на склі та надасть йому неймовірного блиску. Газета. Щоб уникнути розводів після миття, скло необхідно витерти звичайною газетою. Цей спосіб є одним з найпростіших та водночас найбільш ефективний.



Поради, які допоможуть вимити вікна до блиску / Фото Canva