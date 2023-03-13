Цвіль на стінах з'являється через розмноження мікроскопічних грибків. Часто такий наліт виникає через надмірну вологість та нестачу сонячного світла в кімнаті, пише 24 Канал.

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4 методи, як позбутися цвілі на стінах в будинку

Розглянемо декілька популярних методів, як ефективно позбутися шкідливої плісняви на стінах за допомогою засобів, які мають бути в кожному домі.

Сода

Напевно не всім відомо про особливі властивості соди. Оскільки вона може стати корисною для розв'язання різноманітних побутових справ. Наприклад, сода допоможе очистити стіни від цвілі.

Для цього потрібно до 0,5 літра води додати 1 столову ложку соди. Такою сумішшю варто протирати поверхню, яка є покритою цвіллю.

Крім того, щоб ефект був ще кращим, тоді до розчину соди варто додати прального порошку. Однак в такому разі стіну потрібно добре протерти сухою ганчіркою від мильної піни.



Як очистити стіни від цвілі / Фото Pinterest

Хлорка

Хлорка або "Білизна" є надзвичайно корисною речовиною, яка допомагає у прибиранні. Тому вона гарно очистить стіни дому від чорного нальоту цвіллі.

Для цього відбілювач потрібно розвести у воді. Тоді таким розчином протерти стіни в будинку. Хлорка має неприємний запах, тому після прибирання варто провітрити кімнату.

Пам'ятайте! Розчин хлору є хімічною речовиною, з якою варто бути обережними. Тому під час прибирання одягніть захисні рукавиці та маску.



Хлорка допоможе очистити стіни від цвілі / Фото Canva

Оцет

Оцет – це харчова рідина, за допомогою якої, можна позбутися цвілі. Для цього нанесіть оцет на губку або ганчірку та протріть уражене грибком місце. Після цього витріть стіну водою та сухою ганчіркою.

Перекис водню

Ще один засіб, який може очистити стіни від цвілі є перекис водню. Метод є ефективним, якщо пліснява займає невелику поверхню кімнати та з'явилася нещодавно.

Для цього вам потрібно нанести перекис водню на губку та протерти нею уражену цвіллю поверхню. Такий спосіб є досить безпечним, оскільки рідина перекису водню не має різкого запаху та не є шкідливою для здоров'я людини.

Зверніть увагу! Дієвість кожного методу залежить від особливостей проблеми та станом стіни, на якій є цвіль. Інколи після прибирання потрібно зробити косметичний ремонт.



Оцет та перекис водню можуть очистити стіни від цвілі / Фото Canva