Плесень на стенах появляется из-за размножения микроскопических грибков. Часто такой налет возникает из-за чрезмерной влажности и недостатка солнечного света в комнате, пишет 24 Канал.

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4 метода, как избавиться от плесени на стенах в доме

Рассмотрим несколько популярных методов, как эффективно избавиться от вредной плесени на стенах с помощью средств, которые должны быть у каждого дома.

Сода

Наверняка не всем известно об особых свойствах соды. Поскольку она может оказаться полезной для решения различных бытовых дел. К примеру, сода поможет очистить стены от плесени.

Для этого необходимо к 0,5 литра воды добавить 1 столовую ложку соды. Такой смесью следует протирать поверхность, являющуюся покрытой плесенью.

Кроме того, чтобы эффект был еще лучше, тогда к раствору соды следует добавить стиральный порошок. Однако в таком случае стену нужно хорошо протереть сухой тряпкой от мыльной пены.



Как очистить стены от плесени / Фото Pinterest

Хлорка

Хлорка или "Белье" является чрезвычайно полезным веществом, которое помогает в уборке. Поэтому она хорошо очистит стены дома от черного налета плесени.

Для этого отбеливатель нужно развести в воде. Тогда таким раствором протереть стены дома. Хлорка имеет неприятный запах, поэтому после уборки следует проветрить комнату.

Помните! Раствор хлора является химическим веществом, с которым следует соблюдать осторожность. Поэтому во время уборки наденьте защитные перчатки и маску.



Хлорка поможет очистить стены от плесени / Фото Canva

Уксус

Уксус – это пищевая жидкость, с помощью которой можно избавиться от плесени. Для этого нанесите уксус на губку или тряпку и протрите пораженное грибком место. После этого протрите стену водой и сухой тряпкой.

Перекись водорода

Еще одним средством, которое может очистить стены от плесени является перекись водорода. Метод эффективен, если плесень занимает небольшую поверхность комнаты и появилась недавно.

Для этого нужно нанести перекись водорода на губку и протереть ею пораженную плесенью поверхность. Такой способ достаточно безопасен, поскольку жидкость перекиси водорода не имеет резкого запаха и не вредна для здоровья человека.

Обратите внимание! Действенность каждого метода зависит от особенностей проблемы и состояния стены, на которой есть плесень. Иногда после уборки необходимо сделать косметический ремонт.



Уксус и перекись водорода могут очистить стены от плесени / Фото Canva