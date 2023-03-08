Миль часто появляется на одежде из натурального меха, мягкой мебели и крупах. В благоприятной среде она откладывает яйца, из которых вырастают гусеницы. Именно они наносят вред вашим вещам, пишет 24 канал.

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Почему моль появляется в доме

Известно, что бывают разные виды этого вредителя. Среди них наиболее распространены, такие как: платяная, мебельная, зерновая и шубная. Согласно своему названию насекомое поселяется на этих вещах.

Существуют разные причины появления этого вредителя в доме. Например, личинки моли можно принести с улицы домой на собственной одежде, шерсти животных или в несвежих продуктах. Кроме того, насекомое часто поселяется в старых вещах, которые вы могли долгое время не одевать и стирать.

Полезные советы, как избавиться от моли

Рассмотрим несколько полезных лайфхаков, как быстро и действенно избавиться от моли самостоятельно с помощью простых средств.

Эфирные масла

Миль не любит резких запахов, содержащихся в эфирных маслах. Поэтому они помогут снизить количество вредителей в доме. Для этого нужно пропитать салфетку в эфирном масле и протереть ею места, где вы видели моль. Кроме того, раствор масел можно разбрызгать в шкафу и за мебелью.



Эфирные масла помогут избавиться от моли в доме / Фото Canva

Ароматные растения

Моли также можно избавиться от растений, имеющих ароматный запах. Например, это может быть: лаванда, чабрец, семена цмина, гвоздика и даже чеснок. Эти растения нужно разложить в разных частях комнаты, где вы заметили вредителя.



Ароматные растения помогут избавиться от моли / Фото Сanva

Стирка и влажная уборка

Еще один простой, но одновременно эффективный способ, как забыть о моли в доме, является влажная уборка и регулярная стирка одежды. Поскольку насекомое может появиться, из-за ненадлежащего ухода за вещами, на которых осталась грязь или влага.

Чтобы не дать вредителям размножаться на мебели или одежде, нужно устроить влажную уборку. Обратите внимание на труднодоступные места. Поэтому уберите за диваном, шкафом, вентиляцией и тщательно вымойте пол.



Если вы увидели моль, стоит устроить уборку комнаты / Фото Canva