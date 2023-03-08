Міль часто з'являється на одязі з натурального хутра, м'яких меблях та крупах. У сприятливому середовищі вона відкладає яйця, з яких виростають гусениці. Саме вони завдають шкоди вашим речам, пише 24 канал.

Читайте також Про це знає не кожен: як дієво відбілити тюль

Чому міль з'являється в будинку

Відомо, що бувають різні види цього шкідника. Серед них є найбільш розповсюдженими, такі як: платтяна, меблева, зернова та шубна. Відповідно до своєї назви комаха оселяється на цих речах.

Існують різні причини появи цього шкідника у будинку. Наприклад, личинки молі можна принести з вулиці додому на власному одязі, шерсті тварин чи в несвіжих продуктах. Крім того, комаха часто оселяється в старих речах, які ви могли довгий час не одягати та прати.

Корисні поради, як позбутися молі

Розглянемо декілька корисних лайфхаків, як швидко та дієво позбутися молі самостійно за допомогою простих засобів.

Ефірні олії

Міль не любить різких запахів, які містяться в ефірних оліях. Тому вони допоможуть зменшити кількість шкідників в домі. Для цього потрібно просочити серветку в ефірній олії та протерти нею місця, де ви бачили міль. Крім того, розчин олій можна розприскати в шафі та за меблями.



Ефірні олії допоможуть позбутися молі в будинку / Фото Canva

Ароматні рослини

Молі також можна позбутися за допомогою рослин, які мають запашний запах. Наприклад, це може бути: лаванда, чебрець, насіння цмину, гвоздика та навіть часник. Ці рослини потрібно розкласти в різних частинах кімнати, де ви помітили шкідника.



Ароматні рослини допоможуть позбутися молі / Фото Сanva

Прання та вологе прибирання

Ще один простий, але водночас ефективний спосіб, як забути про міль в домі є вологе прибирання та регулярне прання одягу. Оскільки комаха може з'явитися, через неналежний догляд за речами, на яких залишився бруд чи волога.

Щоб не дати шкідникам розмножуватися на меблях чи одязі, потрібно влаштувати вологе прибирання. Під час нього зверніть увагу на важкодоступні місця. Тому приберіть за диваном, шафою, у вентиляції та ретельно вимийте підлогу.



Якщо ви побачили міль, варто влаштувати прибирання кімнати / Фото Canva