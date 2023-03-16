Избавиться от всех разводов на окнах вполне реально. Для этого нужно приложить не много усилий, однако знать несколько секретов, пишет 24 Канал.

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Чем можно вымыть окна до идеального блеска

Используйте горячую воду с мыльным раствором. Для этого сначала протрите подоконники и рамы. После этого тщательно вымойте стекло. Тогда отполируйте поверхность окна микрофибровой салфеткой.

Для этого сначала протрите подоконники и рамы. После этого тщательно вымойте стекло. Тогда отполируйте поверхность окна микрофибровой салфеткой. Специальное средство для мытья стекла и резиновый скребок. Распылите средство на окно, затем используйте резиновый скребок, чтобы собрать грязь. Также протрите стекло микрофибровой салфеткой или сухой тряпкой.

Совет. Мыть окна лучше всего в облачную, безветренную и не очень солнечную погоду.



Как помыть окна с помощью уксуса и лимонной кислоты / Фото Canva

Уксус или лимонная кислота . Смешайте 50 миллилитров уксуса со стаканом теплой воды. Затем с помощью распылителя нанесите вещество на окно. Уксус отлично поможет избавиться от разводов. Кроме того, его специфический запах будет отпугивать насекомых. Также очистить окно можно с помощью лимонной кислоты. Для этого следует создать смесь с такими же пропорциями как с уксусом.

. Смешайте 50 миллилитров уксуса со стаканом теплой воды. Затем с помощью распылителя нанесите вещество на окно. Уксус отлично поможет избавиться от разводов. Кроме того, его специфический запах будет отпугивать насекомых. Также очистить окно можно с помощью лимонной кислоты. Для этого следует создать смесь с такими же пропорциями как с уксусом. Соль . Используйте обычную пищевую соль для мытья окон. Просто добавьте 2 столовые ложки соли в стакан воды. Такой раствор хорошо справится с грязью на стекле и придаст ему невероятный блеск.

. Используйте обычную пищевую соль для мытья окон. Просто добавьте 2 столовые ложки соли в стакан воды. Такой раствор хорошо справится с грязью на стекле и придаст ему невероятный блеск. Газета. Чтобы избежать разводов после мытья, стекло необходимо вытереть обычной газетой. Этот способ является одним из самых простых и в то же время наиболее эффективен.



Советы, которые помогут вымыть окна до блеска / Фото Canva