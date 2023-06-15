Як знайти якісний одяг на секонді: на що звернути увагу

Не всі можуть собі дозволити придбати новий одяг, тому часто відвідують секонд-хенди. Там також можна знайти хороші речі, просто треба знати, як шукати.

Речі з секонд-хенду обов'язково треба обробляти певним чином: можна замочити у розчині з нашатирного спирту на кілька годин і вже тоді прати. Це вб'є мікроби, які часто живуть на вжитому одязі. А на що звернути увагу на секонді, щоб знайти якісний одяг – розкаже 24 Канал.

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Поради для вибору одягу на секонді

Перед тим, як йти у цей магазин, складіть перелік речей , які вам дійсно потрібні. Бо зайшовши в секонд, часто губишся й не знаєш, що шукати. Вам зекономить це купу часу та нервів.

, які вам дійсно потрібні. Бо зайшовши в секонд, часто губишся й не знаєш, що шукати. Вам зекономить це купу часу та нервів. З особливою уважністю розглядайте одяг: переконайтесь, що він у хорошому стані. Звертайте увагу на шви, блискавки, підкладки, ґудзики.

Не ведіться тільки на низькі ціни, а оцінюйте якість . Зокрема, якщо обираєте светр, подивіться в якому стані тканина, чи немає на ній так званих "ковтунців" – грудочок сплутаних волокон. Спробуйте розтягнути річ: якщо вона не підтримує форму – це означає, що вона низької якості.

. Зокрема, якщо обираєте светр, подивіться в якому стані тканина, чи немає на ній так званих "ковтунців" – грудочок сплутаних волокон. Спробуйте розтягнути річ: якщо вона не підтримує форму – це означає, що вона низької якості. Відвідуйте секонд-хенди, коли маєте достатньо вільного часу. Тоді ви уникнете купівлі непотрібних речей.



Пошук одягу на секонді / Фото Gal.info

Має значення день шопінгу в секонді. Можна помітити, що величезні знижки ставлять на речі низької якості. Більш вдалим рішенням буде піти в день, коли встановили середні знижки, від 40 до 60%.

шопінгу в секонді. Можна помітити, що величезні знижки ставлять на речі низької якості. Більш вдалим рішенням буде піти в день, коли встановили середні знижки, від 40 до 60%. Щодо вибору джинсів. подивіться чи не витягнуті в них коліна та як виглядають шви. Якщо вони не мають вигляд затертих, це означає, що їх носили недовго.

Шукайте одяг з бирками, адже найчастіше такі речі є новими. Вони будуть коштувати дорожче, але менше, ніж у бутиках. До того ж цю річ, ймовірно, ніхто до вас не носив. Вдалим варіантом будуть речі поза модою: білі сорочки, піджаки, джинси.

Обирайте на секонді речі, які не шкода зіпсувати. Наприклад, домашній одяг чи речі на город. З великою ймовірністю ви й так їх забрудните. Також є сенс купувати там дитячий одяг, адже малюки швидко ростуть та постійно щось проливають на себе.