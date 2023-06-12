Окрім трендів, які ми так обожнюємо, світ моди переповнений базовими елементами гардероба, які завжди залишатимуться затребуваними, пише 24 Канал.

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Цю основу з основ повинна мати у своїй шафі кожна жінка. Це так звана капсула, яку ми можемо носити багато років та все одно залишатися стильної, адже це вбрання немає терміну придатності.

Блейзер

Один з основних елементів жіночого гардероба – жакет. Влітку носіть його з топами, короткими спідницями, шортами, палаццо та базовими джинсами.

Біла футболка

Футболка – це класика, без якої важко уявити свій гардероб. Обирайте виріб з цупкого матеріалу, який не буде сильно мнутися та робіть ставку на подовжені рукави. Так футболка буде виглядати.

Класична чорна сумка

Без класичної сумки чорного кольору не обійтися навіть влітку, попри те, що навколо все сяє яскравими барвами. Така сумка ідеально довершить вечірні сукні, довгі спідниці та шкіряні балетки чорного кольору.

Штани палаццо

Широкі штани ідеально підходять для спекотного літа. Обирайте варіанти світлих відтінків, які поєднаєте з модними цьогоріч жилетками, топами чи лонгслівами.

Сукня-комбінація

Шовкова сукня – ідеальна сукня на будь-яку подію – день народження чи просто променад з друзями. Робіть ставку на нейтральні кольори та не забувайте довершити плаття прикрасами.

Прямі джинси

Блакитні джинси – мастхев на кожен день незалежно від сезону. Ви можете поєднувати їх з сандалями, балетками, кросівками та будь-яким улюбленим верхом – від сорочок до жакетів чи джинсових курток.

Біла сорочка

Все частіше можна помітити, як модні інфлюенсери доповнюють свої базові аутфіти білосніжною сорочкою розміру оверсайз. Радимо вам також придбати цю річ до свого гардероба.