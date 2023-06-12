Кроме трендов, которые мы так обожаем, мир моды переполнен базовыми элементами гардероба, которые всегда будут востребованными, пишет 24 Канал.

Читайте также Что носят француженки: 5 элементов гардероба, которые есть у каждой женщины

Это основание из оснований должна иметь в своем шкафу каждая женщина. Это так называемая капсула, которую мы можем носить много лет и все равно оставаться стильной, ведь этот наряд нет срока годности.

Блейзер

Один из основных элементов женского гардероба – жакет. Летом носите его с топами, короткими юбками, шортами, палаццо и базовыми джинсами.

Белая футболка

Футболка – это классика, без которой сложно представить свой гардероб. Выбирайте изделие из плотного материала, который не будет сильно сминаться и делайте ставку на удлиненные рукава. Так футболка будет смотреться.

Классическая черная сумка

Без классической сумки черного цвета не обойтись даже летом, несмотря на то, что вокруг все сияет яркими красками. Такая сумка идеально завершит вечерние платья, длинные юбки и кожаные балетки черного цвета.

Брюки палаццо

Широкие брюки идеально подходят для жаркого лета. Выбирайте варианты светлых оттенков, которые соедините с модными жилетками, топами или лонгсливами.

Платье-комбинация

Шелковое платье – идеальное платье на любое событие – день рождения или просто променад с друзьями. Делайте ставку на нейтральные цвета и не забывайте завершить платье украшениями.

Прямые джинсы

Голубые джинсы – мастхэв на каждый день независимо от сезона. Вы можете совмещать их с сандалями, балетками, кроссовками и любым любимым верхом – от рубашек до жакетов или джинсовых курток.

Белая рубашка

Все чаще можно заметить, как модные инфлюэнсеры дополняют свои базовые аутфиты белоснежной рубашкой размера оверсайза. Советуем вам приобрести эту вещь к своему гардеробу.