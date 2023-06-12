Чоловіки у Франції одягнені в бездоганно випрасувані сорочки, їхнє взуття блищить чистотою, і помітно, що вони дбають про кожну деталь, пише 24 Канал.

Читайте також Як одягнутися у стилі американки: модні секрети, про які варто знати

Натомість жінки виглядають так, ніби щойно вийшли зі зйомок фільму. Найцікавіша особливість парижанок в тому, що їхній одяг, макіяж і зачіска виглядають так, ніби вони за ними й не дбають, та одягнули перше, що впало їм у око в шафі.

Однак це далеко не так. Їхній одяг чудово поєднується між собою та випромінює елегантність, якої іноді так бракує багатьом модницям. Істинним парижанкам найкраще вдається відображати своїм одягом невимушений ефект.

Француженки намагаються бути елегантними в будь-якій ситуації. Їх дуже важко зустріти у спортивному костюмі поза межами дому. Замість пухової куртки вони завжди оберуть пальто карамельного відтінку. Бавовняну кофту замінять затишним кардиганом, а в їхній сумці завжди знайдеться місце для сонцезахисних окулярів.

Попри зайнятість та поспіх парижанки завжди виглядають акуратно та мають охайне вбрання. Якщо у них немає часу на зачіску, вони збирають волосся ззаді крабиком. Якщо туфлі на підборах доставлять їм дискомфорту, вони доповнюють образ балетками. Звісно ж, важко уявити собі француженку без класичного пісочного тренчу.

Паризький стиль – це завжди про мінімалізм, лаконічність та вбрання з класичного гардероба. Француженки завжди обирають те, в чому почувають себе впевнено.

Що ви повинні мати у своїй шафі, щоб виглядати як француженка

Тренч

Шкіряні балетки

Чорну сумку

Чорний жакет

Сонцезахисні окуляри