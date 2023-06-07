Окрім того, американська мода славиться зручним та простим вбранням у стилі унісекс, пише 24 Канал. Якщо італійки та француженки керуються певними правилами для створення своїх особливих образів, то модниці Нью-Йорка віддають перевагу розслабленому стилі. Для них головне – комфорт і зручність. Вони не звертають ні на кого увагу та живуть у своє задоволення.

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У багатомільйонному мегаполісі можна собі багато чого дозволити – кольорове волосся, футболка оверсайз, джинси до землі чи дивакуватий головний убір – в Америці не вдасться здивувати стилем нікого. Ця країна любить людей, які проявляють свою індивідуальність так, як їм заманеться.

Толерантність щодо вираження власного стилю – щось природнє та необхідне в мультикультурному місті.

Життя у великих американських містах має свої недоліки. Після роботи чи навчання їм не вдасться поїхати додому та переодягнутися, оскільки дорожні затори – одні з найбільших у світі. Саме тому їм доводиться продумувати свій образ так, щоб вбрання підійшло для офісу, для ланчу з друзями та для вечірки на одному з хмарочосів.

Нам не вдасться окреслити єдиний стиль американок, втім від них можна навчитися певних моментів. Відома представниця нью-йоркського бомонду – Олівія Палермо славиться чудовим поєднанням одягу, аксесуарів та інших елементів гардероба. Вона досконало вміє поєднувати непоєднувані речі.

Американки обожнюють біжутерію, блискучі аксесуари та сонцезахисні окуляри (улюблена модель – знамениті авіатори).У їхніх образах все має бути крикливим, а банальних аутфітів просто не існує.

Щоб бути схожою на американок, варто додати у свій гардероб різнокольорову сумку, окуляри Ray Ban, кілька вінтажних речей та оригінальні аксесуари. Пропонуємо вам переглянути декілька образів американської модної блогерки Еймі Сонг.