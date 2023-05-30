Італія – справжній центр світової моди, пише 24 Канал. Одяг будь-якої італійки – ошатний і досконалий. У них змалку прищепнуто любов до моди, тож в Італії красиво виглядають жінки різного віку, незважаючи на особливості їхньої фігури.

Читайте також 8 речей, які треба придбати до початку літа: стильні образи на кожен день

Секрет стильного вигляду італійок приховується в тому, що вони завжди одягають своє найкраще вбрання. Вони не залишають його на особливі випадки та не бояться знищити туфлі, які одягають на щодень. Вбрання для них є джерелом задоволення.

Італійки не шукають нагоди, аби гарно вдягнутися. Вони щодня одягають те, що покращує їм настрій. Добре одягнених італійок можна зустріти в кожному місті – столиці моди Мілані чи у спекотному Неаполі.

Головна фішка італійського стилю – це ода жіночності. Їхня талія завжди має бути підкреслена. Улюблений колір – чорний. Вони часто одягають його з ніг до голови, оскільки виглядають в цьому кольорі елегантно. Також вони дотримуються певного націоналізму та люблять усе італійське. Які ж елементи гардеробу є в кожної італійської жінки – читайте далі.

Брендова сумка

Якщо вам пощастило бути у Мілані, то ви, напевно, бачили, яка величезна кількість брендових магазинів зустрічається на кожному кроці. Так от, італійки віддають перевагу не багатьом сумкам за демократичною ціною, а кільком, але брендовим аксесуарам, які додають їхнім образам статусності.

Сонцезахисні окуляри

Незалежно від того, чи на вулиці сонце, італійки не виходять з дому без сонцезахисних окулярів. Цей аксесуар є дуже важливим доповненням до їхнього образу, тож без нього вони не обходяться в жодну пору року. Не випадково, саме в Італії продають найбільшу кількість сонцезахисних окулярів.

Сукня, яка підкреслює талію

Італійки обожнюють сукні, які підкреслюють їхню талію. Це можуть бути однотонні плаття, або ж квіткові сукні різних довжин. Головне, щоб сукня підкреслила жіночі лінії.

Чорний жакет

Найчастіше італійки обирають прості та лаконічні фасони жакетів чорного кольору. Ними вони підкреслюють свої образи з сукнями, спідницями, джинсами та штанами.

Взуття на підборах

Італійці досить неспішні люди. Вони багато працюють, але поміж тим люблять відпочивати та проводити час з друзями за келихом аперолю. Для зустрічей та прогулянок італійки з радістю одягають туфлі на підборах. А таке взуття автоматично додає їхнім образам елегантності.