Италия – настоящий центр мировой моды, пишет 24 Канал. Одежда любой итальянки – нарядная и совершенная. У них с детства привита любовь к моде, поэтому в Италии красиво выглядят женщины всех возрастов, несмотря на особенности их фигуры.

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Секрет стильного вида итальянок скрывается в том, что они всегда одевают свой лучший наряд. Они не оставляют его на особые случаи и не боятся уничтожить ежедневные туфли. Наряды для них являются источником удовольствия.

Итальянки не ищут возможности, чтобы хорошо одеться. Они ежедневно одевают то, что улучшает настроение. Хорошо одетых итальянок можно встретить в каждом городе – столице моды Милани или в жарком Неаполе.

Главная фишка итальянского стиля – это ода женственности. Их талия всегда должна быть подчеркнута. Любимый цвет – черный. Они часто надевают его с ног до головы, поскольку выглядят в этом цвете элегантно. Также они соблюдают определенный национализм и любят все итальянское. Какие же элементы гардероба есть у каждой итальянской женщины читайте дальше.

Брендовая сумка

Если вам посчастливилось быть в Милане, то вы, наверное, видели, какое множество брендовых магазинов встречается на каждом шагу. Так вот, итальянки предпочитают не много сумок по демократичной цене, а несколько, но брендовых марок, которые придают их образам статусности.

Солнцезащитные очки

Независимо от того, есть ли на улице солнце, итальянки не выходят из дома без солнцезащитных очков. Этот аксессуар является очень важным дополнением к их образу, поэтому без него они не обходятся ни в какое время года. Не случайно именно в Италии продают наибольшее количество солнцезащитных очков.

Платье, подчеркивающее талию

Итальянки обожают платья, подчеркивающие их талию. Это могут быть однотонные платья, или же цветочные платья разных длин. Главное, чтобы платье подчеркнуло женские линии.

Черный жакет

Чаще итальянки выбирают простые и лаконичные фасоны жакетов черного цвета. Ими они подчеркивают свои образы с платьями, юбками, джинсами и брюками.

Обувь на каблуке

Итальянцы довольно неспешные люди. Они много работают, но между тем любят отдыхать и проводить время с друзьями за бокалом апероля. Для встреч и прогулок итальянки с радостью одевают туфли на каблуке. А такая обувь автоматически придает их образам элегантность.