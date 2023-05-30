Модные девушки любят добавлять в свой гардероб каждый сезон новые вещи, пишет 24 Канал. Если в начале весны мы сосредоточили свое внимание на тренчах, бомберах и пальто, то уже летом нам нужно пополнить свой наряд стильными единицами, которые смогут дополнить любой наш образ.

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Fashion 24 присмотрелся к модным выходам инлюэнсеров и составил список из 8 вещей, которые вам стоит приобрести этим летом.

Льняное платье

Платье из льна – это мастхэв на жаркую пору. Такое платье отлично подойдет для прогулок в высокую температуру, поскольку в нем вы почувствуете полную свободу, ведь лен хорошо "дышит". Также платья из льна отводят влагу от тела и останавливает развитие бактерий, вызывающих неприятный запах пота на коже.



Актуальные вещи на летний сезон / Фото из Pinterest

Платье в цветочный принт

Цветочные платья не оставляют моду в этом году, поэтому на лето стоит добавить в свой гардероб платье с флористическим принтом. Это могут быть как и короткие платья, так и длинные.



Актуальные вещи на летний сезон / Фото из Pinterest

Трендовая юбка макси

Без юбки длины макси нам не обойтись даже в летний сезон. Чтобы вам не было сильно жарко, выбирайте джинсовые юбки с разрезом или делайте ставку на шелковые изделия, в которых вам будет комфортнее в жаркий день.



Актуальные вещи на летний сезон / Фото из Pinterest

Летний короткий костюм

Летом спортивные костюмы с худыми и джогерами мы откладываем до холодных дней, а выбираем костюм из легкой рубашки и шорт. Или выбирайте вместо рубашки футболку размера оверсайз. В таком костюме вам будет комфортно находиться целый день.



Актуальные вещи на летний сезон / Фото из Instagram Cher17

Костюмный жилет

Жилет стал главным трендом весны и успел перекочевать в летний гардероб. Сочетайте с костюмным жилетом бермуды, юбки и базовые голубые джинсы.



Актуальные вещи на летний сезон / Фото из Pinterest

Свободная рубашка оверсайз

Рубашка размера оверсайз – мастхев лета. Надевайте ее холодным утром или вечером. Такая рубашка хорошо сочетается с велосипедками и кроссовками или с брюками палаццо и босоножками на каблуке.



Актуальные вещи на летний сезон / Фото из Pinterest

Платье на вечер

Летом нам не обойтись без красивого вечернего платья, которое мы можем надеть на свидание или на какой-нибудь праздник. Она может содержать трендовые детали – полупрозрачный материал, оборки, вырезы или драпировки.



Актуальные вещи на летний сезон / Фото из Pinterest

Стильное худи

Даже в теплое время нам не обойтись без теплого худи, ведь оно понадобится летом для прохладных вечеров. Лучше всего сочетать худи с джинсами, лосинами или велосипедами.



Актуальные вещи на летний сезон / Фото из Pinterest