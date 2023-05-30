Модні дівчата люблять додавати до свого гардероба кожного сезону нові речі, пише 24 Канал. Якщо на початку весни ми зосереджували свою увагу на тренчах, бомберах та пальтах, то вже влітку нам треба поповнити своє вбрання стильними одиницями, які зможуть доповнити будь-який наш образ.

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Fashion 24 придивився до модних виходів інлюенсерів та склав список з 8 речей, які вам варто придбати цього літа.

Лляна сукня

Сукня з льону – це мастхев на спекотну пору. Таке плаття чудово підійде для прогулянок у високу температуру, оскільки у ньому ви відчуєте повну свободу, адже льон добре "дихає". Також сукні з льону відводять вологу від тіла та зупиняє розвиток бактерій, що викликаютьнеприємний запах поту на шкірі.



Актуальні речі на літній сезон / Фото з Pinterest

Сукня у квітковий принт

Квіткові сукні не полишають моду в цьому році, тож на літо варто додати до свого гардероба плаття з флористичним принтом. Це можуть бути як і короткі сукні, так і довгі.



Актуальні речі на літній сезон / Фото з Pinterest

Трендова спідниця максі

Без спідниці довжини максі нам не обійтися навіть в літній сезон. Щоб вам не було сильно спекотно, обирайте джинсові спідниці з розрізом або ж робіть ставку на шовкові вироби, в яких вам буде комфортніше в спекотний день.



Актуальні речі на літній сезон / Фото з Pinterest

Літній короткий костюм

Влітку спортивні костюми з худі та джогерами ми відкладаємо до холодних днів, а натомість обираємо костюм з легкої сорочки та шортів. Або ж обирайте замість сорочки футболку розміру оверсайз. В такому костюмі вам буде комфортно перебувати увесь день.



Актуальні речі на літній сезон / Фото з Instagram Cher17

Костюмний жилет

Жилет став головним трендом весни та встиг перекочувати до літнього гардероба. Поєднуйте з костюмним жилетом бермуди, спідниці та базові блакитні джинси.



Актуальні речі на літній сезон / Фото з Pinterest

Вільна сорочка оверсайз

Сорочка розміру оверсайз – мастхев для літньої пори. Одягайте її холодними ранками чи вечорами. Така сорочка гарно поєднується з велосипедками та кросівками чи зі штанами палаццо і босоніжками на підборах.



Актуальні речі на літній сезон / Фото з Pinterest

Сукня на вечір

Влітку нам не обійтися без красивої вечірньої сукні, яку ми можемо одягнути на побачення чи на якесь свято. Вона може містити трендові деталі – напівпрозорий матеріал, оборки, вирізи чи драпірування.



Актуальні речі на літній сезон / Фото з Pinterest

Стильне худі

Навіть в теплу пору нам не обійтися без теплого худі, адже воно знадобиться влітку для прохолодних вечорів. Найкраще поєднувати худі з джинсами, лосинами чи велосипедками.



Актуальні речі на літній сезон / Фото з Pinterest