Цей сезон буквально просочений новими трендами, пише 24 Канал. Не лише у модних глянцях, але й в образах інфлюенсерів можна простежити, як на них з’являються щоразу нові елементи гардероба.

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Втім дуже важливим є індивідуальний погляд на створення власного стилю. Модні інстаграм-зірки вже давно стали популяризаторами впливу. Ті речі, які вони приміряють на собі, за деякий час захочуть приміряти на собі чимало інших модниць.

Якщо вам хочеться виглядати цього літа модно, стильно та красиво, радимо вам звернути увагу на кілька ефектних аутфітів, які підкреслять та виділять ваш образ.

Українська стилістка, яка веде свій модний блог в інстаграмі @stylist.inna зібрала чудові формули на літо, які можна легко повторити. Серед всіх образів ви точно знайдете свою уніформу, яку зможете підлаштувати під себе. Втім не забувайте враховувати свій характер, настрій, стиль та особливості фігури.

Спідниця + сорочка + мінімалістичне взуття



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram

Бермуди + топ + підбори



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram

Костюм з жилетом



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram

Шорти + сорочка + підбори



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram

Довга спідниця + топ + кеди



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram

Сукня + босоніжки



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram

Футболка + штани + підбори



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram

Штани + топ + низький хід



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram