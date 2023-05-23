Шорти влітку – це незамінний елемент гардероба, пише 24 Канал. Коли на вулиці спека, з ними можна створити безліч цікавих аутфітів на всі випадки життя. Це такий собі беззаперечний мастхев літнього гардеробу.
Читайте також 6 простих образів з джинсами, які ви можете повторити цього літа: найкраща добірка
Регулюючи довжину, вибір тканини та кольору, можна підібрати шорти практично для будь-якого стилю, потреб і обставин.
Українська стилістка Яна Платонова зібрала добірку стильних образів з шортами, підібравши різнопланові аутфіти за стилізацією.
Підібрані варіанти підійдуть на кожен день, в дорогу, для відпочинку і навіть для ділових зустрічей, що не передбачають дуже суворого дрес-коду.
Користуючись нагодою, хочу нагадати, що в місті не рекомендую обирати моделі, які демострують або майже демонструють ваші оголені сідниці. Незважаючи на демократичність вибору та стилю, слід не забувати про доречність, етикет і гігієну,
– зазначила стилістка.
Шорти найкраще пасують з вільними сорочками та сандалями, шорти з костюмної тканини найкраще поєднуються з жакетами. Також стильно виглядатимуть шорти з жилеткою, яка зараз є дуже популярною.
Для створення кежуального стилю поєднуйте шорти з кросівками. Також не забувайте про лонгсліви та світшоти.
Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram
Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram
Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram
Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram
Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram
Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram
Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram
Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram
Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram