Шорти влітку – це незамінний елемент гардероба, пише 24 Канал. Коли на вулиці спека, з ними можна створити безліч цікавих аутфітів на всі випадки життя. Це такий собі беззаперечний мастхев літнього гардеробу.

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Регулюючи довжину, вибір тканини та кольору, можна підібрати шорти практично для будь-якого стилю, потреб і обставин.

Українська стилістка Яна Платонова зібрала добірку стильних образів з шортами, підібравши різнопланові аутфіти за стилізацією.

Підібрані варіанти підійдуть на кожен день, в дорогу, для відпочинку і навіть для ділових зустрічей, що не передбачають дуже суворого дрес-коду.

Користуючись нагодою, хочу нагадати, що в місті не рекомендую обирати моделі, які демострують або майже демонструють ваші оголені сідниці. Незважаючи на демократичність вибору та стилю, слід не забувати про доречність, етикет і гігієну,

– зазначила стилістка.

Шорти найкраще пасують з вільними сорочками та сандалями, шорти з костюмної тканини найкраще поєднуються з жакетами. Також стильно виглядатимуть шорти з жилеткою, яка зараз є дуже популярною.

Для створення кежуального стилю поєднуйте шорти з кросівками. Також не забувайте про лонгсліви та світшоти.



Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram



Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram



Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram



Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram



Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram



Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram



Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram



Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram



Стильні образи з шортами на літо / Фото з Instagram