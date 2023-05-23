Шорты летом – незаменимый элемент гардероба, пишет 24 Канал. Когда на улице жара, с ними можно создать множество любопытных аутфитов на все случаи жизни. Это некий бесспорный мастхев летнего гардероба.

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Регулируя длину, выбор ткани и цвета, можно подобрать шорты практически для любого стиля, потребностей и обстоятельств.

Украинская стилистка Яна Платонова собрала подборку стильных образов с шортами, подобрав разноплановые аутфиты по стилизации.

Подобранные варианты подойдут на каждый день, в дорогу, для отдыха и даже для деловых встреч, не предполагающих очень строгого дресс-кода.

Пользуясь случаем, хочу напомнить, что в городе не рекомендую выбирать модели, демонстрирующие или почти демонстрирующие ваши обнаженные ягодицы. Несмотря на демократичность выбора и стиля, следует не забывать об уместности, этикете и гигиене,

– отметила стилистка.

Шорты лучше подходят со свободными рубашками и сандалиями, шорты из костюмной ткани лучше всего сочетаются с жакетами. Также стильно будут смотреться шорты с жилеткой, которая сейчас очень популярна.

Для создания кэжуального стиля совмещайте шорты с кроссовками. Также не забывайте о лонгсливах и свитшотах.



Стильные образы с шортами на лето / Фото с Instagram



Стильные образы с шортами на лето / Фото с Instagram



Стильные образы с шортами на лето / Фото с Instagram



Стильные образы с шортами на лето / Фото с Instagram



Стильные образы с шортами на лето / Фото с Instagram



Стильные образы с шортами на лето / Фото с Instagram



Стильные образы с шортами на лето / Фото с Instagram



Стильные образы с шортами на лето / Фото с Instagram



Стильные образы с шортами на лето / Фото с Instagram