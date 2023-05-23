За допомогою класичних блакитних джинсів можна скласти багато модних аутфітів, які підійдуть і для офісу, і для прогулянок, і навіть для побачень, пише 24 Канал.

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З джинсами можна створити безліч цікавих стилів – від романтичного до класичного та спортивного. Основу задає верх – футболка, сорочка, блуза, лонглів чи світшот та взуття – балетки, кросівки чи босоніжки на підборах.

Інфлюенсери створюють цікаві аутфіти з різноманітним вбранням та взуттям, яке досить легко повторити кожній дівчині.

З балетками

Українська інфлюенсерка Аліна Френдій створила образ на основі популярного цього сезону деніму. Вона одягнула блакитні джинси, джинсову куртку, білі шкарпетки та коричневі балетки-табі від Maison Margiela. Щоб розслабити денімовий аутфіт та внести нотку романтичності, Аліна одягнула кольє з перлин.

З кросівками

Французька модниця Жюлі Феррері на своєму прикладі показує, що не обов’язково цього літа гнатися за популярними кросівками Adidas Samba. Ви цілком можете придбати доступні Adidas Gazelle в будь-якому кольорі, який вам подобається. Такі блакитні кросівки гарно поєднуються з джинсами, лимонною футболкою та сумкою.

З туфлями на підборах

Німкеня Леоні Ганне обожнює підбори, тож довершує ними не лише сукні, але й джинси. Білявка доповнила мішкуваті джинси білим корсетом та внесла кольору у свій look завдяки жовтій сумці.

З бейсболкою

Британська інфлюенсерка Алісія Родді доповнює своїй джинси від бренду Loewe вкороченим чорним жакетом та денімовою бейсболкою. Свій розслаблений образ вона доповнила чорними кедами, а розбавила аутфіт завдяки зеленій сумці.

З блакитною сорочкою

Біла та блакитна сорочка – мастхев на літній сезон в пару з джинсами. Ви можете носити ці сорочки як окрему одиницю, або ж одягати під топи, майки чи футболки. Щоб образ виглядав красиво – не забудьте одягнути акцентний ремінь.

З кроп-топом

Українська дизайнерка Ніка Гук поєднує блакитні джинси на низькій посадці з білосніжним кроп-топом та білими кедами. Виглядає такий простий та мінімалістичний look доволі стильно та вишукано.