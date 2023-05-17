Влітку нам завжди хочеться простого, легкого та цікавого образу. Класична чорна чи біла футболка, джинси, лляна сукня, сандалі, бейсболка та сонцезахисні окуляри – обов’язкові елементи гардеробу кожної дівчини в теплу пору року.

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Ці речі можна багато разів повторювати між собою і вони завжди виглядатимуть стильно. Втім окрім основних речей, влітку також можна застосувати багато інших цікавих речей.

Вбрання на кожній дівчині має підкреслювати її індивідуальність. З представлених нами образів, оберіть ті речі, які відображатимуть ваші смаки та переваги, а також унікальне почуття стилю та розуміння моди.

У добірці речей ви знайдете ультрамодну спідницю максі із шовку, молочні штани, сукню з вирізами, жилетку, джинсову куртку та штанний костюм.

Стилісти не радять одягатися в тренди з ніг до голови. Ваш образ буде набагато цікавішим, якщо на 80% складатиметься з бази, а з 20% - лише з трендів.

Правильно інвестуйте кошти у свій гардероб. Це дозволить вам створювати безліч стильних аутфітів та доповнювати їх трендовими елементами гардероба.

Базова футболка оверсайз + шовкова спідниця

Лляна сорочка + молочні штани

Зелена сукня + сумка в тон

Жилетка + білі штани

Denim total look

Жакет + джинси

Штанний костюм + бра