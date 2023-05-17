Летом нам всегда хочется простого, легкого и увлекательного образа. Классическая черная или белая футболка, джинсы, льняное платье, сандалии, бейсболка и солнцезащитные очки – обязательные элементы гардероба для каждой девушки в теплое время года.

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Эти вещи можно много раз повторять между собой, и они всегда будут выглядеть стильно. Впрочем, кроме основных вещей, летом также можно применить много других интересных вещей.

Наряды на каждой девушке должны подчеркивать ее индивидуальность. Из представленных нами образов выберите те вещи, которые будут отображать ваши вкусы и предпочтения, а также уникальное чувство стиля и понимания моды.

В подборке вещей вы найдете ультрамодную юбку макси из шелка, молочные брюки, платье с вырезами, жилетку, джинсовую куртку и брючный костюм.

Стилисты не советуют одеваться в тренды с ног до головы. Ваш образ будет гораздо более интересным, если на 80% будет состоять из базы, а с 20% - только из трендов.

Правильно инвестируйте средства в свой гардероб. Это позволит создавать множество стильных аутфитов и дополнять их трендовыми элементами гардероба.

Базовая футболка оверсайз + шелковая юбка

Льняная рубашка + молочные брюки

Зеленое платье + сумка в тон

Жилетка + белые брюки

Denim total look

Жакет + джинсы

Брючный костюм + бра