Кроме того, американская мода славится удобным и простым нарядом в стиле унисекс, пишет 24 Канал. Если итальянки и француженки руководствуются определенными правилами для создания своих особых образов, то модницы Нью-Йорка предпочитают расслабленный стиль. Для них главное – комфорт и удобство. Они не обращают ни на кого внимание и живут в свое удовольствие.

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В многомиллионном мегаполисе можно себе многое позволить – цветные волосы, футболка оверсайз, джинсы к земле или чудаковатый головной убор – в Америке не удастся удивить никого стилем. Эта страна любит людей, проявляющих свою индивидуальность так, как им вздумается.

Толерантность по выражению собственного стиля – нечто естественное и необходимое в мультикультурном городе.

Жизнь в крупных американских городах имеет свои недостатки. После работы или учебы им не удастся уехать домой и переодеться, поскольку дорожные пробки – одни из самых больших в мире. Именно поэтому им приходится продумывать свой образ так, чтобы наряды подошли для офиса, для ланча с друзьями и для вечеринки на одном из небоскребов.

Нам не удастся определить единый стиль американок, впрочем, от них можно научиться определенным моментам. Известная представительница нью-йоркского бомонда – Оливия Палермо славится отличным сочетанием одежды, аксессуаров и других элементов гардероба. Она в совершенстве умеет совмещать несочетаемые вещи.

Американки обожают бижутерию, блестящие аксессуары и солнцезащитные очки (любимая модель – знаменитые авиаторы). В их образах все должно быть крикливым, а банальных аутфитов просто не существует.

Чтобы походить на американок, стоит добавить в свой гардероб разноцветную сумку, очки Ray Ban, несколько винтажных вещей и оригинальные аксессуары. Предлагаем вам просмотреть несколько образов американской модной блоггерши Эйми Сонг.